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  • 05.06, 06:16

    Путин назвал «ерундой» слухи о «досье на Трампа» у Москвы

    1 комментарий
    • Фото РИА Новости, Алексей Дружинин
    Путин назвал «ерундой» слухи о «досье на Трампа» у Москвы

    Путин назвал «ерундой» слухи о «досье на Трампа» у Москвы

    Путин назвал «ерундой» слухи о «досье на Трампа» у Москвы
  • Фото РИА Новости, Алексей Дружинин

    • Телеканал NBC опубликовал новый фрагмент интервью с российским президентом. Речь в нем идет о «вмешательстве России в выборы» президента США и якобы имеющихся связях Москвы с Дональдом Трампом.

    В ходе интервью журналистка NBC Меган Келли заявила, что американцы задаются вопросом о том, есть ли у России сведения, дискредитирующие Трампа.

    Владимир Путин: «Просто очередная ерунда. Откуда у нас какая-то информация? У нас что, с ним были какие-то особые отношения? Вообще никаких отношений не было. Он приезжал в Москву в свое время. Вы знаете, я с ним не встречался».


    Опроверг президент и слухи о секретном канале связи со штабом Трампа. По мнению Путина, скандал вокруг контактов посла РФ в Вашингтоне Сергеем Кисляком с членами команды американского лидера раздули на пустом месте противники Трампа.

    Владимир Путин: «Просто кто-то решил к этому прицепиться и избрал это как линию атаки на действующего президента. Это не наше дело, это ваши внутриполитические разборки. Занимайтесь ими сами».

    Комментируя звучащие в США обвинения во вмешательстве РФ в американские выборы, Путин обратил внимание журналистки на попытки Вашингтона влиять на внутреннюю политику многих стран по всему миру, передает «Интерфакс».

    Владимир Путин: «Я никого не хочу обидеть, но Соединенные Штаты везде вмешиваются в выборные кампании других стран. Куда пальцем на карте мира ни ткнешь, везде вам будут жаловаться на то, что американские официальные лица вмешиваются в их внутренние политические процессы. Каждое действие имеет соответствующее противодействие».

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