На концерт памяти жертв теракта в Манчестере пришли 50 тысяч человек

В Манчестере состоялся благотворительный концерт в память о погибших при теракте на Manchester Arena. На сцену вместе с другими звездами вышла Ариана Гранде, на концерте которой смертник взорвал бомбу.
23-летняя американская певица поблагодарила зрителей за то, что они откликнулись на призыв помочь пострадавшим при теракте и не испугались прийти, несмотря на недавние события в Лондоне. Вместе с Арианой Гранде на сцену вышли Майли Сайрус, Джастин Бибер, Кэти Перри, Робби Уильямс, группы Black Eyed Peas, Coldplay, Mumford & Sons.
Концерт One Love Manchester состоялся на знаменитом стадионе «Олд Траффорд». Зрителями шоу стали 50 тысяч человек, сообщает ТАСС.
Взрыв на стадионе Manchester Arena прогремел поздно вечером 22 мая сразу после концерта Арианы Гранде. Жертвами атаки смертника стали 22 человека, 75 получили ранения. Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство».
Концерт One Love Manchester состоялся на знаменитом стадионе «Олд Траффорд». Зрителями шоу стали 50 тысяч человек, сообщает ТАСС.
Взрыв на стадионе Manchester Arena прогремел поздно вечером 22 мая сразу после концерта Арианы Гранде. Жертвами атаки смертника стали 22 человека, 75 получили ранения. Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство».
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