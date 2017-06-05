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  • 05.06, 03:21

    СМИ: масштабную давку в Турине спровоцировал розыгрыш подростков

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    • Фото Reuters © 2017, Giorgio Perottino
    СМИ: масштабную давку в Турине спровоцировал розыгрыш подростков

    СМИ: масштабную давку в Турине спровоцировал розыгрыш подростков

    СМИ: масштабную давку в Турине спровоцировал розыгрыш подростков
  • Фото Reuters © 2017, Giorgio Perottino

    • Давка в Турине во время финала Лиги чемпионов возникла в результате неудачного розыгрыша подростков.

    Полиция изучила видеозаписи с места ЧП и нашла возможных виновников паники. Это двое молодых людей, один из которых решил притвориться террористом-смертником.

    На записи видно, как он поднял вверх руки и начал что-то кричать. После этого люди начали разбегаться в стороны, от чего возникла давка, сообщает портал Football Italia.


    В субботу на площади Сан-Карло в Турине на просмотр финала Лиги чемпионов «Реал» — «Юветнус» собрались около 20 тысяч болельщиков. Началась давка, в результате которой пострадали около 1500 человек. Трое пострадавших находятся в критическом состоянии, в их числе семилетний ребенок.

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