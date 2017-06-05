СМИ: масштабную давку в Турине спровоцировал розыгрыш подростков

Давка в Турине во время финала Лиги чемпионов возникла в результате неудачного розыгрыша подростков.
Полиция изучила видеозаписи с места ЧП и нашла возможных виновников паники. Это двое молодых людей, один из которых решил притвориться террористом-смертником.
На записи видно, как он поднял вверх руки и начал что-то кричать. После этого люди начали разбегаться в стороны, от чего возникла давка, сообщает портал Football Italia.
пострадали около 1500 человек. Трое пострадавших находятся в критическом состоянии, в их числе семилетний ребенок.
На записи видно, как он поднял вверх руки и начал что-то кричать. После этого люди начали разбегаться в стороны, от чего возникла давка, сообщает портал Football Italia.
Young man behind ’suicide bomber prank’ interrogated by police after #Juventus stampede https://t.co/ZwfFUiS19z #UCLFinal pic.twitter.com/qmVTxaRsw3— footballitalia (@footballitalia) 4 июня 2017 г.
пострадали около 1500 человек. Трое пострадавших находятся в критическом состоянии, в их числе семилетний ребенок.
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