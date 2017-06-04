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  • 05.06, 00:07

    Эйфелева башня погаснет в знак скорби по жертвам теракта в Лондоне

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    Эйфелева башня погаснет в знак скорби по жертвам теракта в Лондоне

    Эйфелева башня погаснет в знак скорби по жертвам теракта в Лондоне

    Одна из главных достопримечательностей Парижа Эйфелева башня в ночь на понедельник погасит огни в память о жертвах террористической атаки в британской столице.

    Подсветку на Эйфелевой башне выключат в 00:45 по местному времени.


    К акции солидарности присоединятся Бранденбургские ворота в Берлине. Их подсветят сегодня вечером в цвета британского флага, сообщает ТАСС. А в австралийском Мельбурне цветами британского флага уже подсветили здание ратуши.


    Напомним, в ночь на воскресенье террористы на минивэне протаранили толпу прохожих, после чего атаковали людей с ножами. Погибли 7 человек, десятки пострадали. Теракт произошел через две недели после взрыва на концерте в Манчестере.

    «Лондон, держись, мы с тобой!»: в соцсетях по всему миру соболезнуют пострадавшим от рук террористов. #PrayForLondon

    Опубликовано НТВ 4 июня 2017 г.

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