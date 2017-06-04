Эйфелева башня погаснет в знак скорби по жертвам теракта в Лондоне

Одна из главных достопримечательностей Парижа Эйфелева башня в ночь на понедельник погасит огни в память о жертвах террористической атаки в британской столице.
Подсветку на Эйфелевой башне выключат в 00:45 по местному времени.
К акции солидарности присоединятся Бранденбургские ворота в Берлине. Их подсветят сегодня вечером в цвета британского флага, сообщает ТАСС. А в австралийском Мельбурне цветами британского флага уже подсветили здание ратуши.
протаранили толпу прохожих, после чего атаковали людей с ножами. Погибли 7 человек, десятки пострадали. Теракт произошел через две недели после взрыва на концерте в Манчестере.
Tonight, at 12:45 am, I will turn my lights off to pay tribute to the victims of the London attack. #EiffelTower pic.twitter.com/1A2HJ6YGDq— La tour Eiffel (@LaTourEiffel) 4 июня 2017 г.
К акции солидарности присоединятся Бранденбургские ворота в Берлине. Их подсветят сегодня вечером в цвета британского флага, сообщает ТАСС. А в австралийском Мельбурне цветами британского флага уже подсветили здание ратуши.
Melbourne Town Hall lit up in solidarity with our UK brothers and sisters. 🇬🇧 pic.twitter.com/QneaNs8RnY— Robert Doyle (@LordMayorMelb) 4 июня 2017 г.
протаранили толпу прохожих, после чего атаковали людей с ножами. Погибли 7 человек, десятки пострадали. Теракт произошел через две недели после взрыва на концерте в Манчестере.
«Лондон, держись, мы с тобой!»: в соцсетях по всему миру соболезнуют пострадавшим от рук террористов. #PrayForLondonОпубликовано НТВ 4 июня 2017 г.
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