В Варшаве призвали ЕС закрыть границы для мигрантов-мусульман

Глава МВД Польши Мариуш Блащак после теракта в Лондоне призвал Евросоюз изменить миграционную политику.
Мариуш Блащак, глава МВД Польши: «Нужно менять политику миграции. Здесь должны быть приняты решительные меры, последовательные действия, и одним из элементов этих действий является прекращение политики открывания двери для притока мусульманских мигрантов из Северной Африки, с Ближнего Востока».
По его мнению, что потакание политике мультикультурализма и политкорректности «приносит плохие плоды». Министр снова подчеркнул невозможность участия Польши в европейской политике по расселению беженцев, которую стране навязывает Еврокомиссия, сообщает сайт «Комсомольской правды».
погибли 7 человек, десятки ранены. Нападавшие были уничтожены полицией.
По его мнению, что потакание политике мультикультурализма и политкорректности «приносит плохие плоды». Министр снова подчеркнул невозможность участия Польши в европейской политике по расселению беженцев, которую стране навязывает Еврокомиссия, сообщает сайт «Комсомольской правды».
погибли 7 человек, десятки ранены. Нападавшие были уничтожены полицией.
«Лондон, держись, мы с тобой!»: в соцсетях по всему миру соболезнуют пострадавшим от рук террористов. #PrayForLondonОпубликовано НТВ 4 июня 2017 г.
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