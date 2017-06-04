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  • 05.06, 00:08

    В Варшаве призвали ЕС закрыть границы для мигрантов-мусульман

    1 комментарий

    В Варшаве призвали ЕС закрыть границы для мигрантов-мусульман

    В Варшаве призвали ЕС закрыть границы для <nobr>мигрантов-мусульман</nobr>

    Глава МВД Польши Мариуш Блащак после теракта в Лондоне призвал Евросоюз изменить миграционную политику.

    Мариуш Блащак, глава МВД Польши: «Нужно менять политику миграции. Здесь должны быть приняты решительные меры, последовательные действия, и одним из элементов этих действий является прекращение политики открывания двери для притока мусульманских мигрантов из Северной Африки, с Ближнего Востока».

    По его мнению, что потакание политике мультикультурализма и политкорректности «приносит плохие плоды». Министр снова подчеркнул невозможность участия Польши в европейской политике по расселению беженцев, которую стране навязывает Еврокомиссия, сообщает сайт «Комсомольской правды».

    В ночь на воскресенье в Лондоне террористы на минивэне протаранили толпу пешеходов. Затем они выскочили из машины с ножами и стали нападать на прохожих. В результате атаки погибли 7 человек, десятки ранены. Нападавшие были уничтожены полицией.

    «Лондон, держись, мы с тобой!»: в соцсетях по всему миру соболезнуют пострадавшим от рук террористов. #PrayForLondon

    Опубликовано НТВ 4 июня 2017 г.

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