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  • 05.06, 00:07

    Май в Москве стал самым холодным в этом веке

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    • Фото РИА Новости, Григорий Сысоев
    Май в Москве стал самым холодным в этом веке

    Май в Москве стал самым холодным в этом веке

    Май в Москве стал самым холодным в этом веке
  • Фото РИА Новости, Григорий Сысоев

    • Завершившийся май в Москве стал самым холодным в XXI веке.

    Представитель Гидрометцентра: «В Москве май стал самым холодным в XXI веке, его температура (10,9 градуса) ниже нормы на 2,2 градуса».

    В среднем весенняя температура в Москве оказалась близка к климатической норме, а за счет теплого марта даже немного превысила ее, отмечает ТАСС.

    Ранее ученые не исключили, что аномальные холода и ураганы могут стать для России нормой.

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