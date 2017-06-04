Май в Москве стал самым холодным в этом веке

Завершившийся май в Москве стал самым холодным в XXI веке.
Представитель Гидрометцентра: «В Москве май стал самым холодным в XXI веке, его температура (10,9 градуса) ниже нормы на 2,2 градуса».
В среднем весенняя температура в Москве оказалась близка к климатической норме, а за счет теплого марта даже немного превысила ее, отмечает ТАСС.
Ранее ученые не исключили, что аномальные холода и ураганы могут стать для России нормой.
В среднем весенняя температура в Москве оказалась близка к климатической норме, а за счет теплого марта даже немного превысила ее, отмечает ТАСС.
Ранее ученые не исключили, что аномальные холода и ураганы могут стать для России нормой.
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