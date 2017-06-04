«Нашли жертву»: Чайка в интервью НТВ раскрыл план Браудера по дискредитации России

Спецслужбы рапортуют: борьба с отмыванием денег и выводом российских капиталов за рубеж идет успешно. И потому, что проверяют тщательнее, и потому, что в европейских банках деньги, даже честные, хранить уже непросто. Как следствие, большие капиталы начинают возвращать в Россию, а нечестных ловят по запросу российской прокуратуры. Но и эта борьба невероятно политизирована.
О том, как борьбу за чистоту денег пытаются использовать как политическую дубинку, в эксклюзивном интервью программе «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой на полях Петербургского экономического форума рассказал генпрокурор РФ Юрий Чайка.
О возврате выведенных из России капиталов
Проблема стоит на сегодня достаточно остро, потому что наши деньги, которые выведены из России, работают на чужую экономику. И многие страны не заинтересованы возвращать нам эти деньги, например, Великобритания. Там сегодня более 60 человек находятся в международном розыске, которые вывели из России десятки, если не сотни миллиардов долларов.
В то же время со многими другими странами у нас великолепные отношения. Они нам активно помогают. Например, мы вернули «Аэрофлоту» полтора миллиарда рублей, «Совкомфлоту» — полтора миллиарда рублей. По нашей инициативе сегодня арестованы во Франции и в Швейцарии счета и недвижимость Жанны Буллок — супруги бывшего министра финансов Московской области. В общей сложности на сегодня по нашей инициативе только в Европе арестовано недвижимости и на счетах около миллиарда евро.
О «законе Магнитского» и деле Prevezon Holdings в США
«Закон Магнитского» принят с подачи Браудера, со слов Браудера и его подчиненных, без какой-то предварительной проверки. Сегодня это колосс на глиняных ногах. И Браудер это понимает. Поэтому было инициировано дело Prevezon Holdings. Нашли, грубо говоря, жертву для того, чтобы доказать через суд, что существовал механизм хищения и вывода денег из Российской Федерации, который вскрыл Магнитский.
Шел процесс почти четыре года. Надо отдать должное нашим американским коллегам за их мужество, за их высокий профессионализм. Они поняли, что действительно нет доказательств виновности Prevezon. Это показали все допросы в суде, и было принято мировое соглашение, в соответствии с которым Prevezon не признается виновным ни в чем.
Это решение показывает, что действительно «закон Магнитского» принимался абсолютно без проведения какой-то проверки. Более того, судья с большим сарказмом отнесся к заключению господина Гросса — депутата от Швейцарии, который докладывал о «законе Магнитского» в Европарламенте.
Об информационной атаке на семью генпрокурора
Браудер и сейчас пытается инициировать на Западе возбуждение уголовного дела против моей семьи, против меня лично, он не останавливается. Мотивация очень проста: показать, что и бизнес-сообщество в России, и руководство России, в частности, правоохранительные органы, — все коррумпированные.
Мотивация — дискредитировать Российскую Федерацию через это, не дать нам расследовать уголовное дело по Браудеру дальше. Ведь как бы Браудер ни старался, какие только рогатки он нам ни ставил, мы вывезли огромный массив документов с Кипра — то, чего он боится.
Мы сегодня поставили вопрос перед нашими коллегами в США о возбуждении уголовного дела в отношении Браудера и в отношении братьев Зиф — это миллиардеры, одни из ключевых спонсоров Демократической партии в свое время. Причем мы предъявили достаточно серьезные доказательства нарушения закона Браудером и Зифами в США.
О роли Генпрокуратуры в создании комфортного бизнес-климата в России
Нам действительно интересно понимать, чем живет бизнес-сообщество и куда оно движется. Потому что правозащитная функция — это ключевая функция органов прокуратуры. И реализуя ее, мы защищаем прежде всего бизнесменов, предпринимателей, создаем, стараемся во всяком случае, способствовать созданию нормального бизнес-климата в России.
За этот год поступило напрямую мне 850 жалоб бизнесменов. Как правило, каждое третье обращение удовлетворяется. Это очень высокий процент, то есть практически 30% бизнесменов мы восстанавливаем нарушенные права. Мы активно работаем вместе с бизнес-омбудсменом Титовым. Именно силами прокуратуры удалось 50 миллиардов вернуть людям — честно заработанные деньги. А что такое малый и средний бизнес? Это рабочие места, это налоги, это основа нашей экономики.
О незаконном преследовании бизнеса
Сегодня, к сожалению, по-прежнему остается одним из сложных вопросов незаконное привлечение к уголовной ответственности, незаконное возбуждение уголовного дела в отношении бизнесменов, аресты на стадии предварительного следствия.
Я считаю, когда создавался Следственный комитет, был нарушен баланс полномочий. В любой цивилизованной стране прокурор либо сам возбуждает и расследует уголовное дело, либо руководит расследованием. У нас этого нет, к сожалению. Я считаю, что надо арестовывать, идти на санкцию в суд, только предварительно согласившись с прокурором. Если прокурор не дает добро, значит, следователю в суде делать просто нечего.
Если ты нарушил закон, незаконно привлек к уголовной ответственности, значит, должно быть возбуждено уголовное дело, и следователь твой должен быть привлечен к уголовной ответственности. Таких дел у нас практически нет.
Полная версия интервью — в видеоматериале.
О возврате выведенных из России капиталов
Проблема стоит на сегодня достаточно остро, потому что наши деньги, которые выведены из России, работают на чужую экономику. И многие страны не заинтересованы возвращать нам эти деньги, например, Великобритания. Там сегодня более 60 человек находятся в международном розыске, которые вывели из России десятки, если не сотни миллиардов долларов.
В то же время со многими другими странами у нас великолепные отношения. Они нам активно помогают. Например, мы вернули «Аэрофлоту» полтора миллиарда рублей, «Совкомфлоту» — полтора миллиарда рублей. По нашей инициативе сегодня арестованы во Франции и в Швейцарии счета и недвижимость Жанны Буллок — супруги бывшего министра финансов Московской области. В общей сложности на сегодня по нашей инициативе только в Европе арестовано недвижимости и на счетах около миллиарда евро.
О «законе Магнитского» и деле Prevezon Holdings в США
«Закон Магнитского» принят с подачи Браудера, со слов Браудера и его подчиненных, без какой-то предварительной проверки. Сегодня это колосс на глиняных ногах. И Браудер это понимает. Поэтому было инициировано дело Prevezon Holdings. Нашли, грубо говоря, жертву для того, чтобы доказать через суд, что существовал механизм хищения и вывода денег из Российской Федерации, который вскрыл Магнитский.
Шел процесс почти четыре года. Надо отдать должное нашим американским коллегам за их мужество, за их высокий профессионализм. Они поняли, что действительно нет доказательств виновности Prevezon. Это показали все допросы в суде, и было принято мировое соглашение, в соответствии с которым Prevezon не признается виновным ни в чем.
Это решение показывает, что действительно «закон Магнитского» принимался абсолютно без проведения какой-то проверки. Более того, судья с большим сарказмом отнесся к заключению господина Гросса — депутата от Швейцарии, который докладывал о «законе Магнитского» в Европарламенте.
Об информационной атаке на семью генпрокурора
Браудер и сейчас пытается инициировать на Западе возбуждение уголовного дела против моей семьи, против меня лично, он не останавливается. Мотивация очень проста: показать, что и бизнес-сообщество в России, и руководство России, в частности, правоохранительные органы, — все коррумпированные.
Мотивация — дискредитировать Российскую Федерацию через это, не дать нам расследовать уголовное дело по Браудеру дальше. Ведь как бы Браудер ни старался, какие только рогатки он нам ни ставил, мы вывезли огромный массив документов с Кипра — то, чего он боится.
Мы сегодня поставили вопрос перед нашими коллегами в США о возбуждении уголовного дела в отношении Браудера и в отношении братьев Зиф — это миллиардеры, одни из ключевых спонсоров Демократической партии в свое время. Причем мы предъявили достаточно серьезные доказательства нарушения закона Браудером и Зифами в США.
О роли Генпрокуратуры в создании комфортного бизнес-климата в России
Нам действительно интересно понимать, чем живет бизнес-сообщество и куда оно движется. Потому что правозащитная функция — это ключевая функция органов прокуратуры. И реализуя ее, мы защищаем прежде всего бизнесменов, предпринимателей, создаем, стараемся во всяком случае, способствовать созданию нормального бизнес-климата в России.
За этот год поступило напрямую мне 850 жалоб бизнесменов. Как правило, каждое третье обращение удовлетворяется. Это очень высокий процент, то есть практически 30% бизнесменов мы восстанавливаем нарушенные права. Мы активно работаем вместе с бизнес-омбудсменом Титовым. Именно силами прокуратуры удалось 50 миллиардов вернуть людям — честно заработанные деньги. А что такое малый и средний бизнес? Это рабочие места, это налоги, это основа нашей экономики.
О незаконном преследовании бизнеса
Сегодня, к сожалению, по-прежнему остается одним из сложных вопросов незаконное привлечение к уголовной ответственности, незаконное возбуждение уголовного дела в отношении бизнесменов, аресты на стадии предварительного следствия.
Я считаю, когда создавался Следственный комитет, был нарушен баланс полномочий. В любой цивилизованной стране прокурор либо сам возбуждает и расследует уголовное дело, либо руководит расследованием. У нас этого нет, к сожалению. Я считаю, что надо арестовывать, идти на санкцию в суд, только предварительно согласившись с прокурором. Если прокурор не дает добро, значит, следователю в суде делать просто нечего.
Если ты нарушил закон, незаконно привлек к уголовной ответственности, значит, должно быть возбуждено уголовное дело, и следователь твой должен быть привлечен к уголовной ответственности. Таких дел у нас практически нет.
Полная версия интервью — в видеоматериале.
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