Карен Хачанов впервые в карьере вышел в 1/8 финала Roland Garros

Россиянин Карен Хачанов впервые в карьере вышел в четвертый круг Открытого чемпионата Франции по теннису, обыграв американца Джона Изнера, «посеянного» под
21-м номером.
Матч третьего круга между Хачановым и Изнером должен был быть сыгран в субботу, 3 июня, но был приостановлен и перенесен на воскресенье из-за дождя. В общей сложности теннисисты провели на корте три часа и четыре сета — 7:6 (7:1), 6:3, 6:7 (5:7), 7:6 (7:3) в пользу 21-летнего российского теннисиста.
Хачанов, занимающий 53-ю строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов, впервые в своей карьере пробился в 1/8 финала турнира серии Большого шлема. До этого ему удавалось лишь выходить во второй круг.
Хачанов остается последним представителем России в мужской сетке турнира. В 1/8 финала он встретится с первой ракеткой мира британцем Энди Марреем.
Khachanov s’invite dans la cour des grands 💪🏻— Roland-Garros (@rolandgarros) June 4, 2017
🎾 7/6(1), 6/3, 6/7(5), 7/6(3)
✅ 3 heures de match
>> https://t.co/0A3bR3cJSC #RG17 pic.twitter.com/TJ1mhY99eM
Хачанов, занимающий 53-ю строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов, впервые в своей карьере пробился в 1/8 финала турнира серии Большого шлема. До этого ему удавалось лишь выходить во второй круг.
Хачанов остается последним представителем России в мужской сетке турнира. В 1/8 финала он встретится с первой ракеткой мира британцем Энди Марреем.
Dream debut! @karenkhachanov ousts Isner 7–6(1) 6–3 6–7(5) 7–6(3). Sets up R16 clash against No.1 seed Murray! #RG17 pic.twitter.com/0cY9kNDklW— Roland-Garros (@rolandgarros) June 4, 2017
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