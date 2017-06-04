Карен Хачанов впервые в карьере вышел в 1/8 финала Roland Garros

Матч третьего круга между Хачановым и Изнером должен был быть сыгран в субботу, 3 июня, но был приостановлен и перенесен на воскресенье из-за дождя. В общей сложности теннисисты провели на корте три часа и четыре сета — 7:6 (7:1), 6:3, 6:7 (5:7), 7:6 (7:3) в пользу 21-летнего российского теннисиста.Хачанов, занимающий 53-ю строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов, впервые в своей карьере пробился в 1/8 финала турнира серии Большого шлема. До этого ему удавалось лишь выходить во второй круг.Хачанов остается последним представителем России в мужской сетке турнира. В 1/8 финала он встретится с первой ракеткой мира британцем Энди Марреем.