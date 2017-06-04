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  • 04.06, 16:12

    Карен Хачанов впервые в карьере вышел в 1/8 финала Roland Garros

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    Карен Хачанов впервые в карьере вышел в 1/8 финала Roland Garros

    Карен Хачанов впервые в карьере вышел в 1/8 финала Roland Garros

    Карен Хачанов впервые в карьере вышел в 1/8 финала Roland Garros
  • Фото Associated Press © 2017, Christophe Ena

    • Россиянин Карен Хачанов впервые в карьере вышел в четвертый круг Открытого чемпионата Франции по теннису, обыграв американца Джона Изнера, «посеянного» под 21-м номером.

    Матч третьего круга между Хачановым и Изнером должен был быть сыгран в субботу, 3 июня, но был приостановлен и перенесен на воскресенье из-за дождя. В общей сложности теннисисты провели на корте три часа и четыре сета — 7:6 (7:1), 6:3, 6:7 (5:7), 7:6 (7:3) в пользу 21-летнего российского теннисиста.


    Хачанов, занимающий 53-ю строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов, впервые в своей карьере пробился в 1/8 финала турнира серии Большого шлема. До этого ему удавалось лишь выходить во второй круг.

    Хачанов остается последним представителем России в мужской сетке турнира. В 1/8 финала он встретится с первой ракеткой мира британцем Энди Марреем.

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