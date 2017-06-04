Роскомнадзор по ошибке частично заблокировал доступ к Telegram

Пользователи начали массово жаловаться на проблемы с доступом к популярному мессенджеру накануне вечером. Telegram перестал работать на смартфонах при соединении не через мобильный интернет.
По данным «Roem.ru», проблемы с подключением по Wi-Fi связаны с блокировкой Роскомнадзором домена dymoff.space, который «прикрывался» IP-адресами многих популярных сервисов, в том числе и Telegram.
С доменам также были связаны IP-адреса Pikabu, соцсетей «Одноклассники» и «ВКонтакте», а также многих других. Но большинство из них пострадали незначительно при блокировке. При этом некоторые ресурсы до сих пор не справились с проблемой.
По словам Александра Лямзина, директора компании Qrator, специализирующейся на защите от DDoS-атак, злоумышленники могут приписывать IP-адреса любых сайтов к заблокированным доменам. В результате провайдеры будут блокировать все ресурсы с такими IP-адресами.
С доменам также были связаны IP-адреса Pikabu, соцсетей «Одноклассники» и «ВКонтакте», а также многих других. Но большинство из них пострадали незначительно при блокировке. При этом некоторые ресурсы до сих пор не справились с проблемой.
По словам Александра Лямзина, директора компании Qrator, специализирующейся на защите от DDoS-атак, злоумышленники могут приписывать IP-адреса любых сайтов к заблокированным доменам. В результате провайдеры будут блокировать все ресурсы с такими IP-адресами.
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