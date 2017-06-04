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  • 04.06, 16:12

    Сирийские войска уничтожили крупнейший оплот ИГИЛ в Алеппо

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    • Фото: Шарифулин Валерий / ТАСС
    Сирийские войска уничтожили крупнейший оплот ИГИЛ в Алеппо

    Сирийские войска уничтожили крупнейший оплот ИГИЛ в Алеппо

    Сирийские войска уничтожили крупнейший оплот ИГИЛ в Алеппо
  • Фото: Шарифулин Валерий / ТАСС

    • Сирийские правительственные войска вернули контроль над поселением Мескена, считавшимся крупнейшим оплотом террористической группировки ИГИЛ (запрещена в РФ) на востоке провинции Алеппо.

    Как сообщает РИА Новости со ссылкой на свой источник, в поселении уже находятся саперы, которые приступили к разминированию территории.

    Ранее сообщалось, что от террористов был полностью освобожден сирийский Хомс: город полностью перешел под контроль правительственных войск.

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