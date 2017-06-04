Сирийские войска уничтожили крупнейший оплот ИГИЛ в Алеппо

Сирийские правительственные войска вернули контроль над поселением Мескена, считавшимся крупнейшим оплотом террористической группировки ИГИЛ (запрещена в РФ) на востоке провинции Алеппо.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на свой источник, в поселении уже находятся саперы, которые приступили к разминированию территории.
Ранее сообщалось, что от террористов был полностью освобожден сирийский Хомс: город полностью перешел под контроль правительственных войск.
Ранее сообщалось, что от террористов был полностью освобожден сирийский Хомс: город полностью перешел под контроль правительственных войск.
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