Сегодня
ТВ-Эфир
Сегодня
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 04.06, 16:12

    Академик Могели Хубутия ушел с поста директора института им. Склифосовского

    1 комментарий
    • Фото РИА Новости, Алексей Куденко
    Академик Могели Хубутия ушел с поста директора института им. Склифосовского

    Академик Могели Хубутия ушел с поста директора института им. Склифосовского

    Академик Могели Хубутия ушел с поста директора института им. Склифосовского
  • Фото РИА Новости, Алексей Куденко

    • Могели Хубутия заявил, что уходит с должности директора НИИ скорой помощи имени Склифосовского, но остается работать в институте в качестве хирурга.

    Хубутия опроверг слухи о том, что он якобы был уволен. По его словам, пост директора НИИ им. Склифосовского займет его заместитель. А он сам сможет сосредоточиться на любимом деле — хирургии. Об этом 70-летний Хубутия заявил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

    Могели Хубутия: «Не уволили, а я ушел президентом и оставил место молодому своему заместителю. У меня будет там мое любимое дело — хирургия, которым я буду заниматься, но я не буду заниматься уже административными вопросами, этим должны заниматься молодые».

    Академик заявил, что давно готовился к тому, что отойдет от управленческих задач и перейдет на работу хирурга. Однако решение о смене директора НИИ скорой помощи им. Склифосовского все же стало для него «немножечко неожиданным поворотом», потому что было принято ночью.

    Могели Хубутия: «Это решение, наверное, быстрее всего было принято каким-то другим человеком, а потом я в принципе с этим согласился. Я давно готовился, еще в прошлом году я хотел уйти на такую работу, именно быть в хирургическом отделе».

    Хубутия также опроверг информацию о том, что в институте были обнаружены нарушения, связанные с вымогательством денег у пациентов. По его словам, в НИИ также не было случаев, когда проводились высокотехнологичные операции, в которых не было необходимости. Он отрицает, что сведения о подобных инцидентах стали причиной его ухода с поста, и назвал их клеветой.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru