Академик Могели Хубутия ушел с поста директора института им. Склифосовского

Могели Хубутия заявил, что уходит с должности директора НИИ скорой помощи имени Склифосовского, но остается работать в институте в качестве хирурга.
Хубутия опроверг слухи о том, что он якобы был уволен. По его словам, пост директора НИИ им. Склифосовского займет его заместитель. А он сам сможет сосредоточиться на любимом деле — хирургии. Об этом 70-летний Хубутия заявил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».
Могели Хубутия: «Не уволили, а я ушел президентом и оставил место молодому своему заместителю. У меня будет там мое любимое дело — хирургия, которым я буду заниматься, но я не буду заниматься уже административными вопросами, этим должны заниматься молодые».
Академик заявил, что давно готовился к тому, что отойдет от управленческих задач и перейдет на работу хирурга. Однако решение о смене директора НИИ скорой помощи им. Склифосовского все же стало для него «немножечко неожиданным поворотом», потому что было принято ночью.
Могели Хубутия: «Это решение, наверное, быстрее всего было принято каким-то другим человеком, а потом я в принципе с этим согласился. Я давно готовился, еще в прошлом году я хотел уйти на такую работу, именно быть в хирургическом отделе».
Хубутия также опроверг информацию о том, что в институте были обнаружены нарушения, связанные с вымогательством денег у пациентов. По его словам, в НИИ также не было случаев, когда проводились высокотехнологичные операции, в которых не было необходимости. Он отрицает, что сведения о подобных инцидентах стали причиной его ухода с поста, и назвал их клеветой.
Могели Хубутия: «Не уволили, а я ушел президентом и оставил место молодому своему заместителю. У меня будет там мое любимое дело — хирургия, которым я буду заниматься, но я не буду заниматься уже административными вопросами, этим должны заниматься молодые».
Академик заявил, что давно готовился к тому, что отойдет от управленческих задач и перейдет на работу хирурга. Однако решение о смене директора НИИ скорой помощи им. Склифосовского все же стало для него «немножечко неожиданным поворотом», потому что было принято ночью.
Могели Хубутия: «Это решение, наверное, быстрее всего было принято каким-то другим человеком, а потом я в принципе с этим согласился. Я давно готовился, еще в прошлом году я хотел уйти на такую работу, именно быть в хирургическом отделе».
Хубутия также опроверг информацию о том, что в институте были обнаружены нарушения, связанные с вымогательством денег у пациентов. По его словам, в НИИ также не было случаев, когда проводились высокотехнологичные операции, в которых не было необходимости. Он отрицает, что сведения о подобных инцидентах стали причиной его ухода с поста, и назвал их клеветой.
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