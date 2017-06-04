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  • 04.06, 16:12

    Восемь человек пострадали из-за турбулентности во время рейса Амстердам — Гонконг

    1 комментарий

    Восемь человек пострадали из-за турбулентности во время рейса Амстердам — Гонконг

    Восемь человек пострадали <nobr>из-за</nobr> турбулентности во время рейса Амстердам — Гонконг

    Не менее восьми человек получили травмы на борту самолета нидерландской авиакомпании KLM.

    Воздушное судно направлялось из Амстердама в Гонконг. Незадолго до посадки самолет попал в зону сильной турбулентности.

    По словам пассажиров рейса, тряска была такой сильной, что непристегнутых людей буквально выбрасывало из кресел. В салоне многие кричали от страха. В результате случившегося ранения получили как минимум восемь человек.

    В аэропорту Гонконга, когда самолет приземлился, к трапу прибыли машины скорой помощи, передает ТАСС.

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