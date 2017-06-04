Тайная жизнь домашних животных: 5 интересных фактов о кошках и собаках

Чем занимаются кошки и собаки, пока нас нет рядом? Понимают ли они человеческую речь и могут ли впасть в депрессию? Как домашние питомцы видят и правда ли способны нас лечить? Программа «Чудо техники» подобрала пять интересных научных фактов о собаках и кошках.
1. Кошки не боятся огурцов
Некоторое время назад пользователи Интернета наперебой выкладывали видео того, как их коты и кошки пугаются огурцов. В Сети кто-то высказывал даже предположение, что огурец напоминает кошке змею. Но ученые говорят, что все проще.
Это давно известная реакция, называется и она старт-рефлекс: эволюционно сложилось так, что враг, который подкрадывается сзади, это всегда опасность. Инстинкт самосохранения говорит животному: надо быстрее убежать от неопознанного объекта и уже издалека оценить обстановку. И срабатывает этот рефлекс на что угодно, а не только на огурцы.
2. У животных бывает депрессия
Туфли без каблуков, диван без подушек, поцарапанные обои и жалобы от соседей — четвероногий друг со скуки весь день лаял, царапал и грыз все, что видел. Специалисты говорят: это может быть проявлением вполне настоящей депрессии, которая у животных тоже случается.
Если вы подозреваете что-то подобное у своего питомца, лучше обратиться к ветеринару или в специализированный центр, где занимаются дрессировкой. Это больше относится к собакам.
А для беспокойных кошек и котов, которые нервничают и постоянно точат когти о диван и все вокруг метят, есть модули со специальной жидкостью с феромонами. Цена флакона — 1500 рублей, самого аппарата (диффузора) — 1000. Кошка чувствует оттуда запах, похожий на материнский, и успокаивается. Хватает флакона на месяц.
Отвлечь питомца от переживаний можно и с помощью игровых кормушек. Животному приходится потрудиться, чтобы достать еду. В итоге получается и развлечение, и физическая нагрузка, что особенно полезно для животных с лишним весом. Цена — около 1000 рублей в зависимости от размера.
Еще есть специальные камеры с обратной связью: скачиваешь приложение на телефон или планшет и удаленно наблюдаешь за питомцем, при необходимости давая голосовую команду и предотвращая погром.
Есть и устройства, которые позволяют владельцу удаленно поиграть с животным, например, при помощи лазерной указки или даже выдавая ему нажатием кнопки порцию угощения.
3. У животных цветное зрение
Многие считают, что кошки и собаки видят все вокруг черно-белым и не различают цвета. Наука доказала, что это не так. Цвет они видят, просто иначе, чем мы.
Александр Константиновский, ветеринарный врач — офтальмолог: «У человека есть три вида светочувствительных клеток в сетчатке. У собак только два. У собак отсутствует красные светочувствительные клетки. Это значит, что собаки видят примерно так, как видят люди-дальтоники. И кошки видят примерно так, как видят люди-дальтоники».
В арсенале ветеринаров недавно появились лечебные контактные линзы для животных — с лекарствами, с диоптриями для корректировки остроты зрения и даже цветные, которые имитируют цвет радужки. Врачи говорят, что звери никакого дискомфорта не ощущают: роговица у них менее чувствительная, чем у человека, и вносимое в глаз инородное тело проблем не доставляет.
4. Собаки понимают человеческую речь
Ученые на основе последних исследований говорят уверенно: животные на самом деле воспринимают не только интонацию, но и смысл слов. Этологи из венгерского Университета Лоранда Этвёша сделали такой вывод, проведя длительную работу с большой группой собак разных размеров, возрастов и пород. Сначала животных обучили лежать неподвижно во время магнитно-резонансной томографии. Через наушники с ними разговаривали. Собаки слышали осмысленные слова. Например, «отличная работа» в одобрительном и нейтральном тоне. То же самое ученые проделали и со словами без значения, например, с союзами «хотя» и «если», и оказалось, что на разные слова — даже с одной и той же интонацией — собаки реагируют по-разному.
Атилла Андикс, руководитель исследования: «Главный результат заключается в том, что собаки, как и люди, могут отличать значение слов, а не только настроение говорящего. Это удивительно. Раньше мы не знали, что они на это способны».
На очереди — задача выяснить, как собаки воспринимают мимику и запахи.
Кошек так подробно изучить пока не удалось — этих животных сложнее приучить к послушанию во время исследования.
5. Животные лечат болезни
Многие верят в то, что животные способны лечить человеческие болезни. Что это — эффект плацебо или нечто большее?
Мария Мальцева, психолог, зоопсихолог: «Животные, которые живут одним коллективом, привыкли в этих ситуациях помогать. Соответственно кошка или собака, если у вас с ней хороший контакт, придет, приляжет на больное место и начнет вас утешать, как делала бы это с раненым сородичем».
Больное место у нас часто напряжено или имеет повышенную температуру — на эти «маячки» кошки и ориентируются. Конечно, говорить тут можно максимум о мягком физиотерапевтическом эффекте, и стать заменой настоящему лечению животное, разумеется, не может.
Впрочем, такой вид дополнительной терапии, как лечение животными, используется, например, при коррекции аутизма.
Подробности — в видеоматериале программы «Чудо техники».
Некоторое время назад пользователи Интернета наперебой выкладывали видео того, как их коты и кошки пугаются огурцов. В Сети кто-то высказывал даже предположение, что огурец напоминает кошке змею. Но ученые говорят, что все проще.
Это давно известная реакция, называется и она старт-рефлекс: эволюционно сложилось так, что враг, который подкрадывается сзади, это всегда опасность. Инстинкт самосохранения говорит животному: надо быстрее убежать от неопознанного объекта и уже издалека оценить обстановку. И срабатывает этот рефлекс на что угодно, а не только на огурцы.
2. У животных бывает депрессия
Туфли без каблуков, диван без подушек, поцарапанные обои и жалобы от соседей — четвероногий друг со скуки весь день лаял, царапал и грыз все, что видел. Специалисты говорят: это может быть проявлением вполне настоящей депрессии, которая у животных тоже случается.
Если вы подозреваете что-то подобное у своего питомца, лучше обратиться к ветеринару или в специализированный центр, где занимаются дрессировкой. Это больше относится к собакам.
А для беспокойных кошек и котов, которые нервничают и постоянно точат когти о диван и все вокруг метят, есть модули со специальной жидкостью с феромонами. Цена флакона — 1500 рублей, самого аппарата (диффузора) — 1000. Кошка чувствует оттуда запах, похожий на материнский, и успокаивается. Хватает флакона на месяц.
Отвлечь питомца от переживаний можно и с помощью игровых кормушек. Животному приходится потрудиться, чтобы достать еду. В итоге получается и развлечение, и физическая нагрузка, что особенно полезно для животных с лишним весом. Цена — около 1000 рублей в зависимости от размера.
Еще есть специальные камеры с обратной связью: скачиваешь приложение на телефон или планшет и удаленно наблюдаешь за питомцем, при необходимости давая голосовую команду и предотвращая погром.
Есть и устройства, которые позволяют владельцу удаленно поиграть с животным, например, при помощи лазерной указки или даже выдавая ему нажатием кнопки порцию угощения.
3. У животных цветное зрение
Многие считают, что кошки и собаки видят все вокруг черно-белым и не различают цвета. Наука доказала, что это не так. Цвет они видят, просто иначе, чем мы.
Александр Константиновский, ветеринарный врач — офтальмолог: «У человека есть три вида светочувствительных клеток в сетчатке. У собак только два. У собак отсутствует красные светочувствительные клетки. Это значит, что собаки видят примерно так, как видят люди-дальтоники. И кошки видят примерно так, как видят люди-дальтоники».
В арсенале ветеринаров недавно появились лечебные контактные линзы для животных — с лекарствами, с диоптриями для корректировки остроты зрения и даже цветные, которые имитируют цвет радужки. Врачи говорят, что звери никакого дискомфорта не ощущают: роговица у них менее чувствительная, чем у человека, и вносимое в глаз инородное тело проблем не доставляет.
4. Собаки понимают человеческую речь
Ученые на основе последних исследований говорят уверенно: животные на самом деле воспринимают не только интонацию, но и смысл слов. Этологи из венгерского Университета Лоранда Этвёша сделали такой вывод, проведя длительную работу с большой группой собак разных размеров, возрастов и пород. Сначала животных обучили лежать неподвижно во время магнитно-резонансной томографии. Через наушники с ними разговаривали. Собаки слышали осмысленные слова. Например, «отличная работа» в одобрительном и нейтральном тоне. То же самое ученые проделали и со словами без значения, например, с союзами «хотя» и «если», и оказалось, что на разные слова — даже с одной и той же интонацией — собаки реагируют по-разному.
Атилла Андикс, руководитель исследования: «Главный результат заключается в том, что собаки, как и люди, могут отличать значение слов, а не только настроение говорящего. Это удивительно. Раньше мы не знали, что они на это способны».
На очереди — задача выяснить, как собаки воспринимают мимику и запахи.
Кошек так подробно изучить пока не удалось — этих животных сложнее приучить к послушанию во время исследования.
5. Животные лечат болезни
Многие верят в то, что животные способны лечить человеческие болезни. Что это — эффект плацебо или нечто большее?
Мария Мальцева, психолог, зоопсихолог: «Животные, которые живут одним коллективом, привыкли в этих ситуациях помогать. Соответственно кошка или собака, если у вас с ней хороший контакт, придет, приляжет на больное место и начнет вас утешать, как делала бы это с раненым сородичем».
Больное место у нас часто напряжено или имеет повышенную температуру — на эти «маячки» кошки и ориентируются. Конечно, говорить тут можно максимум о мягком физиотерапевтическом эффекте, и стать заменой настоящему лечению животное, разумеется, не может.
Впрочем, такой вид дополнительной терапии, как лечение животными, используется, например, при коррекции аутизма.
Подробности — в видеоматериале программы «Чудо техники».
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