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  • 04.06, 16:12
    Новинка недели: бюджетные беспроводные наушники. гаджеты, изобретения, музыка и музыканты, технологии. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Новинка недели: бюджетные беспроводные наушники

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    Новинка недели: бюджетные беспроводные наушники

    Новинка недели: бюджетные беспроводные наушники

    Новинка недели: бюджетные беспроводные наушники

      Программа «Чудо техники» протестировала новые беспроводные наушники от известного японского аудиобренда. Главная особенность — невысокая для таких устройств цена: 3600 рублей.

      Здесь применены самые простые материалы — пластик и кожзаменитель. Со временем царапается и портится, но главное — качество звука на высоте.

      Ким Коршунов, испытатель: «Я провел с ними две недели: музыка, кино — дома и на улице. По звуку — твердая четверка. Такое качество чаще встретишь в дорогих моделях — за 10–15 тысяч».

      Bluetooth работает устойчиво, заряда действительно хватает на 15 часов музыки. Управлять громкостью и переключать треки можно и со смартфона, и кнопками на корпусе. А еще наушники способны соединиться сразу с двумя устройствами, например, смартфоном и ноутбуком, и быстро переключаться между ними.

      Из минусов — тугая дужка: после часа ношения начинают уставать уши. Еще смущает отсутствие разъема 3,5 мм — подключить наушники с помощью привычного провода не получится.

      Итоговая оценка — четыре балла. Даже с учетом небольших недостатков 3600 рублей за хорошо звучащие беспроводные наушники от известного бренда — это интересное предложение.

      Подробности — в видеоматериале программы «Чудо техники».

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