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  • 04.06, 11:16
    Патриарх Кирилл провел божественную литургию в честь Дня Святой Троицы. патриарх, православие, религия, торжества и праздники. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Патриарх Кирилл провел божественную литургию в честь Дня Святой Троицы

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    Патриарх Кирилл провел божественную литургию в честь Дня Святой Троицы

    Патриарх Кирилл провел божественную литургию в честь Дня Святой Троицы

      Православные христиане сегодня отмечают День Святой Троицы. В честь праздника патриарх Кирилл провел божественную литургию.

      Она прошла в Свято-Троицкой Сергиевой лавре. Этот день является одним из главных христианских праздников. Верующие вспоминают важнейшее событие Евангелия — сошествие Святого Духа на апостолов Иисуса Христа.

      По традиции храмы сегодня украшают ветками березы и цветами, которые символизируют духовное обновление, а священнослужители облачаются в одежды зеленого цвета.

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