Патриарх Кирилл провел божественную литургию в честь Дня Святой Троицы

Православные христиане сегодня отмечают День Святой Троицы. В честь праздника патриарх Кирилл провел божественную литургию.

Она прошла в Свято-Троицкой Сергиевой лавре. Этот день является одним из главных христианских праздников. Верующие вспоминают важнейшее событие Евангелия — сошествие Святого Духа на апостолов Иисуса Христа.



По традиции храмы сегодня украшают ветками березы и цветами, которые символизируют духовное обновление, а священнослужители облачаются в одежды зеленого цвета.