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  • 04.06, 05:29
    Ракета-носитель Falcon 9 с грузовиком Dragon стартовала к МКС. МКС, НАСА, запуски ракет, космонавтика, космос. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Ракета-носитель Falcon 9 с грузовиком Dragon стартовала к МКС

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    • Фото: SpaceX /youtube.com
    <nobr>Ракета-носитель</nobr> Falcon 9 с грузовиком Dragon стартовала к МКС

    Ракета-носитель Falcon 9 с грузовиком Dragon стартовала к МКС

    <nobr>Ракета-носитель</nobr> Falcon 9 с грузовиком Dragon стартовала к МКС
    • Фото: SpaceX /youtube.com

      • Американская компания SpaceX осуществила запуск космического грузовика Dragon, который уже во второй раз отправился к Международной космической станции.

      Ракета-носитель Falcon 9 с грузовым кораблем Dragon успешно стартовала с космодрома на мысе Канаверал. К Международной космической станции отправился Dragon, который уже использовался для доставки грузов на орбиту в 2014 году. Для нового полёта у капсулы была заменена термозащитная оболочка и ряд других компонентов.

      Старт был назначен на четверг, но за 20 минут до старта было принято решение его отменить из-за неблагоприятных погодных условий и разрядов молний.

      В этот раз Dragon доставит экипажу МКС около 2,7 тонны грузов, включая продовольствие и оборудование для научных экспериментов. Возвращение грузового корабля на Землю запланировано на 2 июля.

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