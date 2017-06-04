Ракета-носитель Falcon 9 с грузовиком Dragon стартовала к МКС

Американская компания SpaceX осуществила запуск космического грузовика Dragon, который уже во второй раз отправился к Международной космической станции.
Ракета-носитель Falcon 9 с грузовым кораблем Dragon успешно стартовала с космодрома на мысе Канаверал. К Международной космической станции отправился Dragon, который уже использовался для доставки грузов на орбиту в 2014 году. Для нового полёта у капсулы была заменена термозащитная оболочка и ряд других компонентов.
Старт был назначен на четверг, но за 20 минут до старта было принято решение его отменить из-за неблагоприятных погодных условий и разрядов молний.
В этот раз Dragon доставит экипажу МКС около 2,7 тонны грузов, включая продовольствие и оборудование для научных экспериментов. Возвращение грузового корабля на Землю запланировано на 2 июля.
Старт был назначен на четверг, но за 20 минут до старта было принято решение его отменить из-за неблагоприятных погодных условий и разрядов молний.
В этот раз Dragon доставит экипажу МКС около 2,7 тонны грузов, включая продовольствие и оборудование для научных экспериментов. Возвращение грузового корабля на Землю запланировано на 2 июля.
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