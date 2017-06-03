Бойня в казино в Маниле попала на камеры видеонаблюдения

Стрелок, устроивший страшный пожар на территории курортного комплекса Resorts World Manil, попал на видео.
На записи с камер видеонаблюдения заметно, что злоумышленник ночью спокойно зашел в здание. После этого стрелок в маске стал неспешно поджигать игровые столы и автоматы, передает Associated Press.
Напомним, трагедия в курортном комплексе Resorts World Manil в Маниле, столице Филиппин, произошла в ночь на 2 июня. В результате погибли как минимум 37 человек. Большинство из них отравились угарным газом. Стрелок же покончил с собой.
Запрещенная группировка «Исламское государство» моментально распространила заявление, в котором взяла на себя ответственность за атаку. Однако в правоохранительных органах заявили, что речь идет не о теракте, а о попытке ограбления. Злоумышленник похитил игровые фишки на сумму в 130 млн филиппинских песо (около 2,6 млн долларов) и сначала пытался скрыться, воспользовавшись пожаром и паникой.
Нападение уже прокомментировал президент Филиппин Родриго Дутерте. Он назвал стрелка «сумасшедшим», отметив, что исламисты не имеют отношения к атаке.
Напомним, трагедия в курортном комплексе Resorts World Manil в Маниле, столице Филиппин, произошла в ночь на 2 июня. В результате погибли как минимум 37 человек. Большинство из них отравились угарным газом. Стрелок же покончил с собой.
Запрещенная группировка «Исламское государство» моментально распространила заявление, в котором взяла на себя ответственность за атаку. Однако в правоохранительных органах заявили, что речь идет не о теракте, а о попытке ограбления. Злоумышленник похитил игровые фишки на сумму в 130 млн филиппинских песо (около 2,6 млн долларов) и сначала пытался скрыться, воспользовавшись пожаром и паникой.
Нападение уже прокомментировал президент Филиппин Родриго Дутерте. Он назвал стрелка «сумасшедшим», отметив, что исламисты не имеют отношения к атаке.
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