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  • 03.06, 22:39
    Бойня в казино в Маниле попала на камеры видеонаблюдения. Филиппины, видеонаблюдение, кражи и ограбления, пожары, стрельба, терроризм. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Бойня в казино в Маниле попала на камеры видеонаблюдения

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    Бойня в казино в Маниле попала на камеры видеонаблюдения

    Бойня в казино в Маниле попала на камеры видеонаблюдения

    Бойня в казино в Маниле попала на камеры видеонаблюдения
    • Фото Associated Press © 2017

      • Стрелок, устроивший страшный пожар на территории курортного комплекса Resorts World Manil, попал на видео.

      На записи с камер видеонаблюдения заметно, что злоумышленник ночью спокойно зашел в здание. После этого стрелок в маске стал неспешно поджигать игровые столы и автоматы, передает Associated Press.

      Напомним, трагедия в курортном комплексе Resorts World Manil в Маниле, столице Филиппин, произошла в ночь на 2 июня. В результате погибли как минимум 37 человек. Большинство из них отравились угарным газом. Стрелок же покончил с собой.

      Запрещенная группировка «Исламское государство» моментально распространила заявление, в котором взяла на себя ответственность за атаку. Однако в правоохранительных органах заявили, что речь идет не о теракте, а о попытке ограбления. Злоумышленник похитил игровые фишки на сумму в 130 млн филиппинских песо (около 2,6 млн долларов) и сначала пытался скрыться, воспользовавшись пожаром и паникой.

      Нападение уже прокомментировал президент Филиппин Родриго Дутерте. Он назвал стрелка «сумасшедшим», отметив, что исламисты не имеют отношения к атаке.

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