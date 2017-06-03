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  • 03.06, 22:38
    В Свердловской области подсчитывают жертв разрушительного урагана. МЧС, Свердловская область, штормы и ураганы, энергетика. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    В Свердловской области подсчитывают жертв разрушительного урагана

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    В Свердловской области подсчитывают жертв разрушительного урагана

    В Свердловской области подсчитывают жертв разрушительного урагана

    В Свердловской области подсчитывают жертв разрушительного урагана
    • Фото: s.daniel /vk.com

      • Один человек погиб и еще трое пострадали из-за последствий урагана, который обрушился сегодня на Свердловскую область.

      Житель Нижнего Тагила погиб, когда мощнейший порыв ветра обрушил на него дерево. Трое раненых — из селения Старая Утка. Ураган срывал крыши с домов, разрушал теплицы, бани и другие строения на приусадебных участках; рвал электрические провода и валил деревья. Без электричества в регионе остались почти 40 тысяч человек.

      Валерий Горелых, свердловское управление МВД РФ: «На трассе Екатеринбург — Каменск-Уральский произошел обрыв проводов, в результате на железнодорожном переезде встал грузовой поезд, который едва не заблокировал движение пассажирских поездов».

      На данный момент точных сведений о жертвах и разрушениях нет, информация анализируется и будет собрана к утру.

      В Свердловской области сохраняется штормовое предупреждение, там ожидаются сильный дождь, грозы, град и ветер до 25 м/с. Штормовое предупреждение также объявлено в Ханты-Мансийской автономном округе, Челябинской и Курганской областях.

      Напомним, что в минувший понедельник, 29 мая, мощный ураган, который вырывал с корнем деревья, прошелся по московскому региону. Жертвами стихии стали 16 человек (11 в столице и пять в Подмосковье).

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