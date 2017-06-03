«Повод для смеха»: в Крыму ответили на приглашение выпускников в украинские вузы

В Крыму и Госдуме прокомментировали решение Киева разрешить крымским абитуриентам получать образование в украинских вузах.
Так, в крымском правительстве отметили, что подобная мера призвана спровоцировать отток молодежи с полуострова. Однако сегодня «все призывы и законы покидать Крым — очередной вздор, который останется только на бумаге».
Заур Смирнов, глава комитета правительства Крыма по межнациональным отношениям: «Все попытки киевской власти спровоцировать отток населения из Крыма бесполезны и тщетны. Лучше бы они остановили братоубийство в стране и повысили уровень жизни своих граждан».
При этом Смирнов отметил, что в украинский период родители сознательно отправляли своих детей учиться за границу, «понимая бесперспективность проживания в Украине», передает РИА Новости.
В свою очередь председатель комитета по образованию и молодежной политике Госсовета Крыма Владимир Бобков отметил, что жителей полуострова вряд ли заинтересует возможность учиться на Украине, и заявил, что Киев «регулярно дает повод для смеха подобными предложениями».
А депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик назвал решение Киева провокацией, которая направлена «на дестабилизацию общественного мнения в крымском регионе». По его мнению, в украинских вузах студентам из Крыма хотят прививать ненависть к России.
Ранее сегодня стало известно, что Пётр Порошенко подписал закон, разрешающий выпускникам из Крыма поступать в вузы Запорожской, Николаевской, Одесской и Херсонской областей. Там для них устанавливается квота в тысячу мест. Предполагается, что принимать крымчан будут на основании вступительных экзаменов.
Заур Смирнов, глава комитета правительства Крыма по межнациональным отношениям: «Все попытки киевской власти спровоцировать отток населения из Крыма бесполезны и тщетны. Лучше бы они остановили братоубийство в стране и повысили уровень жизни своих граждан».
При этом Смирнов отметил, что в украинский период родители сознательно отправляли своих детей учиться за границу, «понимая бесперспективность проживания в Украине», передает РИА Новости.
В свою очередь председатель комитета по образованию и молодежной политике Госсовета Крыма Владимир Бобков отметил, что жителей полуострова вряд ли заинтересует возможность учиться на Украине, и заявил, что Киев «регулярно дает повод для смеха подобными предложениями».
А депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик назвал решение Киева провокацией, которая направлена «на дестабилизацию общественного мнения в крымском регионе». По его мнению, в украинских вузах студентам из Крыма хотят прививать ненависть к России.
Ранее сегодня стало известно, что Пётр Порошенко подписал закон, разрешающий выпускникам из Крыма поступать в вузы Запорожской, Николаевской, Одесской и Херсонской областей. Там для них устанавливается квота в тысячу мест. Предполагается, что принимать крымчан будут на основании вступительных экзаменов.
Комментарии