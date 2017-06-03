В Дании отменили 300-летний закон о богохульстве

В Дании отменили закон
300-летней давности о богохульстве. В числе прочего, наказания за публичное уничтожение Корана и Библии теперь не последует.
В парламенте Дании заявили, что отныне не видят необходимости в законах, которые будут защищать веру от тех или иных открытых высказываний, сообщает Guardian.
Бруно Джерап, депутат: «Религия не должна диктовать то, что разрешено, и то, что запрещено заявлять публично. Это дает ей совершенно несправедливый приоритет в обществе».
Закон более не будет распространяться на тех, кто решит, например, публично сжечь священные книги — Коран или Библию. Однако прямые угрозы, уничижительные высказывания, запугивания и другие агрессивные действия в адрес верующих по-прежнему наказуемы.
Ранее в Дании был прекращен судебный процесс в отношении местного жителя, который в 2015 году опубликовал на Facebook видео с актом сожжения Корана. Ему грозило четыре месяца тюрьмы.
Бруно Джерап, депутат: «Религия не должна диктовать то, что разрешено, и то, что запрещено заявлять публично. Это дает ей совершенно несправедливый приоритет в обществе».
Закон более не будет распространяться на тех, кто решит, например, публично сжечь священные книги — Коран или Библию. Однако прямые угрозы, уничижительные высказывания, запугивания и другие агрессивные действия в адрес верующих по-прежнему наказуемы.
Ранее в Дании был прекращен судебный процесс в отношении местного жителя, который в 2015 году опубликовал на Facebook видео с актом сожжения Корана. Ему грозило четыре месяца тюрьмы.
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