Ты не поверишь!
ТВ-Эфир
Ты не поверишь!
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 03.06, 22:39
    Конкурс «Ты супер!» помог осуществить заветную мечту оставшейся без дома девочки. артисты, дети и подростки, музыка и музыканты, НТВ, Ты супер, фестивали и конкурсы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Конкурс «Ты супер!» помог осуществить заветную мечту оставшейся без дома девочки

    1 комментарий

    Конкурс «Ты супер!» помог осуществить заветную мечту оставшейся без дома девочки

    Конкурс «Ты супер!» помог осуществить заветную мечту оставшейся без дома девочки

      Конкурс «Ты супер!» не только сделал 12-летнюю Валерию Адлейба по-настоящему известной певицей с огромным количеством поклонников, и не только подарил Лере яркий старт для успешной звездной карьеры, но и вернул ей — самое главное. То, о чем она мечтала все последние годы, — нормальную жизнь.

      Шарики, плакаты, цветы, мягкие игрушки. На российско-абхазской границе — сотни людей. И мальчики без тени смущения признаются в любви к одной единственной — Лере Адлейба, победительнице конкурса «Ты супер!».

      Этого дня вся Абхазия ждала несколько месяцев, пока Лера была на проекте. Кто бы мог подумать, что 12-летняя девочка станет здесь национальной героиней? Встречал Леру и кортеж с мигалками. Колонна из нескольких десятков машин — в сопровождении все тех же мигалок — двинется в сторону Сухума. По пути ей будут отдавать честь гаишники, а в Гудауте и вовсе фанаты перекроют дорогу, чтобы просто ее увидеть.

      Когда до победы в конкурсе этого было еще далеко Лера в своем самом первом интервью рассказала о заветной мечте. У Леры есть любящие родители, но девочка уже пять лет живет в интернате. Потому что их дом сгорел, и жить там невозможно. А построить новый — нет денег.

      Но ведь на сцене Кремлевского дворца, вручая кубок победительницы, ей пообещали, что теперь все мечты будут сбываться. Девятиэтажка на центральном проспекте Сухума. Она зайдет в прихожую, и будет ждать, когда выйдет хозяин. Но выйдет Рита — главный бухгалтер благотворительного фонда Ивана Саввиди. Ни мама, ни папа, ни Лера еще почти час не смогут вымолвить ни слова. И им еще долго будут объяснять, что меценат, чей фонд много лет помогает талантливым детям, просто решил исполнить именно ее, Лерину, мечту.

      Лидия Татанова, президент благотворительного фонда И. И. Саввиди: «Это было решение нашего учредителя, Ивана Игнатьевича Саввиди. Его очень тронула история этой девочки. У нашего учредителя возникло такое предложение, купить квартиру в Сухуме».

      Подробности — в репортаже.

      Новости по теме

      «Ты супер!»

      Все новости по теме

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru