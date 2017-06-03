Конкурс «Ты супер!» помог осуществить заветную мечту оставшейся без дома девочки

Конкурс «Ты супер!» не только сделал
12-летнюю Валерию Адлейба по-настоящему известной певицей с огромным количеством поклонников, и не только подарил Лере яркий старт для успешной звездной карьеры, но и вернул ей — самое главное. То, о чем она мечтала все последние годы, — нормальную жизнь.
Шарики, плакаты, цветы, мягкие игрушки. На российско-абхазской границе — сотни людей. И мальчики без тени смущения признаются в любви к одной единственной — Лере Адлейба, победительнице конкурса «Ты супер!».
Этого дня вся Абхазия ждала несколько месяцев, пока Лера была на проекте. Кто бы мог подумать, что 12-летняя девочка станет здесь национальной героиней? Встречал Леру и кортеж с мигалками. Колонна из нескольких десятков машин — в сопровождении все тех же мигалок — двинется в сторону Сухума. По пути ей будут отдавать честь гаишники, а в Гудауте и вовсе фанаты перекроют дорогу, чтобы просто ее увидеть.
Когда до победы в конкурсе этого было еще далеко Лера в своем самом первом интервью рассказала о заветной мечте. У Леры есть любящие родители, но девочка уже пять лет живет в интернате. Потому что их дом сгорел, и жить там невозможно. А построить новый — нет денег.
Но ведь на сцене Кремлевского дворца, вручая кубок победительницы, ей пообещали, что теперь все мечты будут сбываться. Девятиэтажка на центральном проспекте Сухума. Она зайдет в прихожую, и будет ждать, когда выйдет хозяин. Но выйдет Рита — главный бухгалтер благотворительного фонда Ивана Саввиди. Ни мама, ни папа, ни Лера еще почти час не смогут вымолвить ни слова. И им еще долго будут объяснять, что меценат, чей фонд много лет помогает талантливым детям, просто решил исполнить именно ее, Лерину, мечту.
Лидия Татанова, президент благотворительного фонда И. И. Саввиди: «Это было решение нашего учредителя, Ивана Игнатьевича Саввиди. Его очень тронула история этой девочки. У нашего учредителя возникло такое предложение, купить квартиру в Сухуме».
Подробности — в репортаже.
Этого дня вся Абхазия ждала несколько месяцев, пока Лера была на проекте. Кто бы мог подумать, что 12-летняя девочка станет здесь национальной героиней? Встречал Леру и кортеж с мигалками. Колонна из нескольких десятков машин — в сопровождении все тех же мигалок — двинется в сторону Сухума. По пути ей будут отдавать честь гаишники, а в Гудауте и вовсе фанаты перекроют дорогу, чтобы просто ее увидеть.
Когда до победы в конкурсе этого было еще далеко Лера в своем самом первом интервью рассказала о заветной мечте. У Леры есть любящие родители, но девочка уже пять лет живет в интернате. Потому что их дом сгорел, и жить там невозможно. А построить новый — нет денег.
Но ведь на сцене Кремлевского дворца, вручая кубок победительницы, ей пообещали, что теперь все мечты будут сбываться. Девятиэтажка на центральном проспекте Сухума. Она зайдет в прихожую, и будет ждать, когда выйдет хозяин. Но выйдет Рита — главный бухгалтер благотворительного фонда Ивана Саввиди. Ни мама, ни папа, ни Лера еще почти час не смогут вымолвить ни слова. И им еще долго будут объяснять, что меценат, чей фонд много лет помогает талантливым детям, просто решил исполнить именно ее, Лерину, мечту.
Лидия Татанова, президент благотворительного фонда И. И. Саввиди: «Это было решение нашего учредителя, Ивана Игнатьевича Саввиди. Его очень тронула история этой девочки. У нашего учредителя возникло такое предложение, купить квартиру в Сухуме».
Подробности — в репортаже.
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