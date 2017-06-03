В Москве Росгвардия за 40 минут поймала вооруженных угонщиков

Сотрудники Росгвардии задержали подозреваемых в похищении автомобиля Mercedes — двух уроженцев
Северо-Кавказского федерального округа в возрасте 36 и 42 лет.
Двое мужчин на водителя Mercedes в Москве и, угрожая ему ножом, похитили у мужчины автомобиль. Пострадавший немедленно обратился в полицию. В городе был объявлен план «Перехват».
Бойцы Росгвардии настигли угонщиков на улице Народного Ополчения в Москве. Один из кавказцев пытался скрыться, но его поймали на улице Маршала Тухачевского.
С момента угона и поимки преступников прошло 40 минут. Угнанный Mercedes вернули владельцу, сообщает РИА Новости.
Бойцы Росгвардии настигли угонщиков на улице Народного Ополчения в Москве. Один из кавказцев пытался скрыться, но его поймали на улице Маршала Тухачевского.
С момента угона и поимки преступников прошло 40 минут. Угнанный Mercedes вернули владельцу, сообщает РИА Новости.
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