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  • 03.06, 22:39

    В правительстве назвали среднюю зарплату российских педагогов

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    В правительстве назвали среднюю зарплату российских педагогов

    В правительстве назвали среднюю зарплату российских педагогов

    Средняя зарплата преподавателей вузов и профессоров увеличилась на 4,3 тысячи рублей в 2016 году и составила 55 тысяч рублей.

    Преподаватели общего образования в 2016 году в среднем получили на 600 рублей больше. Усредненная зарплата в 2015 году составляла 32,6 тысячи рублей, а в 2016-м она выросла до 33,3 тысячи, сообщается в ежегодном докладе правительства о реализации государственной политики в сфере образования.

    Учителя дошкольного образования в 15-м году в среднем получали 26,6 тысячи рублей, в 2016 году средняя зарплата оказалась выше на 900 рублей. Педагоги, работающие с сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в 2016 году получали больше на 200 рублей в среднем, 30 тысяч рублей.

    Преподаватели дополнительного образования — 28 тысяч рублей, а зарплата преподавателей и мастеров производственного обучения выросла на 1200 рублей — до 29,9 тысячи, сообщается на сайте кабмина.

    Ранее Общероссийский народный фронт совместно с фондом «Национальные ресурсы образования» провел масштабное исследование зарплат и нагрузки учителей и выявил несоответствие с данным Росстата. В Минобрнауки РФ сообщили, что займутся проверкой. Глава ведомства Ольга Васильева отмечала, что зарплата учителей -
    это «важнейшая статья социальных выплат».

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