На Украине планируют ввести свободное обращение оружия

Законопроект о свободном обращении оружия на Украине будет готов к осени. В документе говорится, что доступ к оружию получают «люди, которые без замечаний служили» в армии, Нацполиции и СБУ
Председатель парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны украинской Рады Сергей Пашинский заявил, что уже готов подписать закон о свободном обращении оружия в стране, передает «Пятый канал».
Сергей Пашинский, председатель парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Рады: «Я знаю, что мои коллеги сейчас пишут соответствующий законопроект, я готов его подписать. Я считаю, что надо делать первый шаг — определить те категории людей, которым мы не боимся давать короткоствольное оружие. Это люди, которые без замечаний служили в армии, люди, которые без замечаний служили в Нацполиции, в СБУ».
Законопроект внесут на рассмотрение Рады осенью. «Обсудить его и двигаться уже дальше», — сказал Пашинский.
Сергей Пашинский, председатель парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Рады: «Я знаю, что мои коллеги сейчас пишут соответствующий законопроект, я готов его подписать. Я считаю, что надо делать первый шаг — определить те категории людей, которым мы не боимся давать короткоствольное оружие. Это люди, которые без замечаний служили в армии, люди, которые без замечаний служили в Нацполиции, в СБУ».
Законопроект внесут на рассмотрение Рады осенью. «Обсудить его и двигаться уже дальше», — сказал Пашинский.
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