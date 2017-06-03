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  • 03.06, 22:38

    «Сбербанк» летом опробует дронов «в боевом режиме» в Татарстане

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    «Сбербанк» летом опробует дронов «в боевом режиме» в Татарстане

    «Сбербанк» летом опробует дронов «в боевом режиме» в Татарстане

    Зампред правления «Сбербанка» Станислав Кузнецов сообщил о скором начале эксперимента по доставке ценностей в отделения дронами.

    По словам Кузнецова, уже в середине лета дроны «в боевым режиме» планируется начать использовать в Татарстане. Соответствующая договоренность достигнута с правительством республики.

    Зампред правления «Сбербанка» подчеркнул, что доставлять наличность или карточки с помощью дронов не планируется. Речь идет о «простых операциях — доставке материальных грузов, ценностей и так далее», передает ТАСС.

    Отметим, что ранее Герман Греф сообщал, что последний год «Сбербанк» проводит эксперименты по доставке дронами денег в отделения в спецконтейнерах. При этом глава «Сбербанка» отмечал, что в том случае, если контейнер с деньгами попадает не в те руки, будет впрыснута краска, превращающая наличность в обыкновенную бумагу.

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