«Сбербанк» летом опробует дронов «в боевом режиме» в Татарстане

Зампред правления «Сбербанка» Станислав Кузнецов сообщил о скором начале эксперимента по доставке ценностей в отделения дронами.
По словам Кузнецова, уже в середине лета дроны «в боевым режиме» планируется начать использовать в Татарстане. Соответствующая договоренность достигнута с правительством республики.
Зампред правления «Сбербанка» подчеркнул, что доставлять наличность или карточки с помощью дронов не планируется. Речь идет о «простых операциях — доставке материальных грузов, ценностей и так далее», передает ТАСС.
Отметим, что ранее Герман Греф сообщал, что последний год «Сбербанк» проводит эксперименты по доставке дронами денег в отделения в спецконтейнерах. При этом глава «Сбербанка» отмечал, что в том случае, если контейнер с деньгами попадает не в те руки, будет впрыснута краска, превращающая наличность в обыкновенную бумагу.
Зампред правления «Сбербанка» подчеркнул, что доставлять наличность или карточки с помощью дронов не планируется. Речь идет о «простых операциях — доставке материальных грузов, ценностей и так далее», передает ТАСС.
Отметим, что ранее Герман Греф сообщал, что последний год «Сбербанк» проводит эксперименты по доставке дронами денег в отделения в спецконтейнерах. При этом глава «Сбербанка» отмечал, что в том случае, если контейнер с деньгами попадает не в те руки, будет впрыснута краска, превращающая наличность в обыкновенную бумагу.
Комментарии