«Ты супер! The Best»: самые трогательные моменты детского вокального конкурса

Первый сезон конкурса «Ты супер!» завершился, его лучшие моменты и самые яркие выступления вошли в специальный выпуск «Ты супер! The Best».
За превращением талантливых ребят с непростыми судьбами в настоящих артистов в течение 4 месяцев внимательно следили миллионы телезрителей. Теперь поклонники шоу смогут вновь увидеть самые яркие выступления любимых конкурсантов.
Участники на каждом этапе отборочного тура исполняли совершенно разный репертуар, звучали трогательные песни о любви, гремел рок. Многие юные артисты оказались не только талантливыми вокалистами, но и настоящими музыкантами. Например, 15-летний калининградец Богдан Козлов артистично исполнил песню «Когда мы были на войне…», аккомпанируя самому себе на аккордеоне.
В выпуске «Ты супер! The Best» подвели итоги караоке-акции «Ты супер!», которая стартовала несколько месяцев назад. Зрителям НТВ предлагалось спеть гимн детского вокального конкурса «Выше солнца и выше птиц» и опубликовать видеозапись исполнения в социальных сетях.
«Ты супер!» — это уникальный музыкальный и социальный проект, в нем принимают участие дети, оставшиеся без попечения родителей. География конкурса обширна, шанс выйти на большую сцену получили талантливые ребята не только со всех уголков России, но и из Абхазии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Эстонии, Южной Осетии и с Украины.
Участники на каждом этапе отборочного тура исполняли совершенно разный репертуар, звучали трогательные песни о любви, гремел рок. Многие юные артисты оказались не только талантливыми вокалистами, но и настоящими музыкантами. Например, 15-летний калининградец Богдан Козлов артистично исполнил песню «Когда мы были на войне…», аккомпанируя самому себе на аккордеоне.
В выпуске «Ты супер! The Best» подвели итоги караоке-акции «Ты супер!», которая стартовала несколько месяцев назад. Зрителям НТВ предлагалось спеть гимн детского вокального конкурса «Выше солнца и выше птиц» и опубликовать видеозапись исполнения в социальных сетях.
«Ты супер!» — это уникальный музыкальный и социальный проект, в нем принимают участие дети, оставшиеся без попечения родителей. География конкурса обширна, шанс выйти на большую сцену получили талантливые ребята не только со всех уголков России, но и из Абхазии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Эстонии, Южной Осетии и с Украины.
Комментарии