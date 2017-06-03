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  • 03.06, 22:38
    «Ты супер! The Best»: самые трогательные моменты детского вокального конкурса. дети и подростки, музыка и музыканты, НТВ, телевидение, Ты супер, фестивали и конкурсы, эксклюзив. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    «Ты супер! The Best»: самые трогательные моменты детского вокального конкурса

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    «Ты супер! The Best»: самые трогательные моменты детского вокального конкурса

    «Ты супер! The Best»: самые трогательные моменты детского вокального конкурса

    «Ты супер! The Best»: самые трогательные моменты детского вокального конкурса

      Первый сезон конкурса «Ты супер!» завершился, его лучшие моменты и самые яркие выступления вошли в специальный выпуск «Ты супер! The Best».

      За превращением талантливых ребят с непростыми судьбами в настоящих артистов в течение 4 месяцев внимательно следили миллионы телезрителей. Теперь поклонники шоу смогут вновь увидеть самые яркие выступления любимых конкурсантов.

      Участники на каждом этапе отборочного тура исполняли совершенно разный репертуар, звучали трогательные песни о любви, гремел рок. Многие юные артисты оказались не только талантливыми вокалистами, но и настоящими музыкантами. Например, 15-летний калининградец Богдан Козлов артистично исполнил песню «Когда мы были на войне…», аккомпанируя самому себе на аккордеоне.

      В выпуске «Ты супер! The Best» подвели итоги караоке-акции «Ты супер!», которая стартовала несколько месяцев назад. Зрителям НТВ предлагалось спеть гимн детского вокального конкурса «Выше солнца и выше птиц» и опубликовать видеозапись исполнения в социальных сетях.

      «Ты супер!» — это уникальный музыкальный и социальный проект, в нем принимают участие дети, оставшиеся без попечения родителей. География конкурса обширна, шанс выйти на большую сцену получили талантливые ребята не только со всех уголков России, но и из Абхазии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Эстонии, Южной Осетии и с Украины.

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