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  • 03.06, 22:39

    «Ростелеком» решил создать конкурента Gett и Uber

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    «Ростелеком» решил создать конкурента Gett и Uber

    «Ростелеком» решил создать конкурента Gett и Uber

    Президент «Ростелекома» сообщил, что компания планирует создать агрегатор для перевозок людей, но с большим числом видов транспорта, чем у Gett и Uber.

    По словам Михаила Осеевского, число машин на российских дорогах сегодня достигло критического показателя. Если в мире в среднем один автомобиль приходится на 200 метров, то в Москве — на 30 метров.

    Выступая на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), президент «Ростелекома» подчеркнул, что теперь «потребительские вкусы людей изменились». Однако ограничиваться только такси, как это делают Gett и Uber, не стоит.

    Михаил Осеевский, президент «Ростелекома»: «Те пионеры, которые первыми почувствовали изменение потребительских вкусов, Uber и Gett, сделали колоссальный шаг к созданию новой системы, нового сервиса. Когда мы не хотим владеть автомобилем, а мы хотим, чтобы нас перевезли из точки А в точку Б за минимальные деньги и минимальное время. Сегодня это только такси, но очевидно, что эта система будет разворачиваться, и мы считаем, что в эту систему будут включены другие типы транспорта — беспилотные, электрические, пригородные электрички».

    При этом Осеевский подчеркнул, что цифровая платформа, которую планирует создать «Ростелеком», потребует «интеграции очень разных коммуникационных технологий», в том числе геоинформационных систем и инструментов взаимодействия наземной инфраструктуры, передает РИА Новости.

    Отметим, что ранее в Минтрансе сообщали, что к 2025 году в России может появиться агрегатор грузоперевозок на основе «Платона» и ГЛОНАСС, который будет работать по принципе сервисов Uber, «Яндекс.Такси» и Gett.

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