Когда российская власть станет более открытой? Что делать, чтобы искоренить коррупцию в сфере государственного контроля и освободить бизнес от избыточных проверок и поборов не на словах, а на деле?
На эти и другие вопросы в эксклюзивном интервью программе «Поздняков» отвечает министр по делам «Открытого правительства» Михаил Абызов.
О целях и средствах
Наша главная задача — за счет большей открытости, большего информирования повысить качество жизни граждан.
О независимой оценке качества социальных услуг
Не везде эти оценки являются объективными, где-то чиновники стараются подкрутить решения под выгодный для себя ответ, но люди это видят. И за счет открытого диалога мы тоже ошибки видим и начинаем с ними работать.
О самых открытых министерствах и ведомствах
Министерство обороны и МЧС занимают две лидирующие позиции в рейтинге открытости, который делает независимое агенство ВЦИОМ.
О реформе контрольно-надзорной деятельности
Все жалуются на то, что проверяющие контролеры сосут кровь бизнеса, не дают развиваться, зажимают, обкладывают… Именно поэтому мы реализуем этот проект, чтобы детально разобраться, где у нас проблемы и как решать.
О наведении порядка в ситуации с дублирующими полномочиями
Нам необходимо сделать так, чтобы не было дублирующих функций, не было избыточных требований. Просто их придется пересматривать. Это работа на пять лет.
Смотрите программу «Поздняков» в понедельник сразу после «Итогов дня». На НТВ.Ru будет опубликована полная видеоверсия интервью.
О целях и средствах
Наша главная задача — за счет большей открытости, большего информирования повысить качество жизни граждан.
О независимой оценке качества социальных услуг
Не везде эти оценки являются объективными, где-то чиновники стараются подкрутить решения под выгодный для себя ответ, но люди это видят. И за счет открытого диалога мы тоже ошибки видим и начинаем с ними работать.
О самых открытых министерствах и ведомствах
Министерство обороны и МЧС занимают две лидирующие позиции в рейтинге открытости, который делает независимое агенство ВЦИОМ.
О реформе контрольно-надзорной деятельности
Все жалуются на то, что проверяющие контролеры сосут кровь бизнеса, не дают развиваться, зажимают, обкладывают… Именно поэтому мы реализуем этот проект, чтобы детально разобраться, где у нас проблемы и как решать.
О наведении порядка в ситуации с дублирующими полномочиями
Нам необходимо сделать так, чтобы не было дублирующих функций, не было избыточных требований. Просто их придется пересматривать. Это работа на пять лет.
Смотрите программу «Поздняков» в понедельник сразу после «Итогов дня». На НТВ.Ru будет опубликована полная видеоверсия интервью.
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