Ты не поверишь!
ТВ-Эфир
Ты не поверишь!
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 03.06, 22:39
    На НТВ — интервью Михаила Абызова. интервью, Интернет, коррупция, НТВ, правительство РФ, эксклюзив. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    На НТВ — интервью Михаила Абызова

    комментировать
    На НТВ — интервью Михаила Абызова

    На НТВ — интервью Михаила Абызова

    На НТВ — интервью Михаила Абызова

      Когда российская власть станет более открытой? Что делать, чтобы искоренить коррупцию в сфере государственного контроля и освободить бизнес от избыточных проверок и поборов не на словах, а на деле?

      На эти и другие вопросы в эксклюзивном интервью программе «Поздняков» отвечает министр по делам «Открытого правительства» Михаил Абызов.

      О целях и средствах

      Наша главная задача — за счет большей открытости, большего информирования повысить качество жизни граждан.

      О независимой оценке качества социальных услуг

      Не везде эти оценки являются объективными, где-то чиновники стараются подкрутить решения под выгодный для себя ответ, но люди это видят. И за счет открытого диалога мы тоже ошибки видим и начинаем с ними работать.

      О самых открытых министерствах и ведомствах

      Министерство обороны и МЧС занимают две лидирующие позиции в рейтинге открытости, который делает независимое агенство ВЦИОМ.

      О реформе контрольно-надзорной деятельности

      Все жалуются на то, что проверяющие контролеры сосут кровь бизнеса, не дают развиваться, зажимают, обкладывают… Именно поэтому мы реализуем этот проект, чтобы детально разобраться, где у нас проблемы и как решать.

      О наведении порядка в ситуации с дублирующими полномочиями

      Нам необходимо сделать так, чтобы не было дублирующих функций, не было избыточных требований. Просто их придется пересматривать. Это работа на пять лет.

      Смотрите программу «Поздняков» в понедельник сразу после «Итогов дня». На НТВ.Ru будет опубликована полная видеоверсия интервью.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru