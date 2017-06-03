Путин: в Петербурге как гора с плеч сваливается

Владимир Путин рассказал писателю Даниилу Гранину, что чувствует, когда приезжает в родной город.
Российский президент рассказал, что в Петербурге испытывает «очень редкое и очень приятное» чувство, а также душевное и моральное облегчение.
Владимир Путин, президент РФ: «Знаете, я как-то поймал себя на мысли: прилетаю из Москвы, и все хорошо, у меня все хорошо, все получается. Настроение хорошее. Прилетел в Питер, сел в машину, поехал — и как гора с плеч сваливается. Облегчение какое-то наступает душевное, моральное. Вроде и так все было хорошо, а здесь еще лучше. Это такое необычное очень редкое чувство и очень приятное».
Переживаниями со знаменитым писателем президент поделился после церемонии вручения Госпремии, которая прошла в Константиновском дворце, передает РИА Новости.
Напомним, сегодня Владимир Путин присудил писателю Даниилу Гранину Государственную премию РФ за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности.
Владимир Путин, президент РФ: «Знаете, я как-то поймал себя на мысли: прилетаю из Москвы, и все хорошо, у меня все хорошо, все получается. Настроение хорошее. Прилетел в Питер, сел в машину, поехал — и как гора с плеч сваливается. Облегчение какое-то наступает душевное, моральное. Вроде и так все было хорошо, а здесь еще лучше. Это такое необычное очень редкое чувство и очень приятное».
Переживаниями со знаменитым писателем президент поделился после церемонии вручения Госпремии, которая прошла в Константиновском дворце, передает РИА Новости.
Напомним, сегодня Владимир Путин присудил писателю Даниилу Гранину Государственную премию РФ за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности.
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