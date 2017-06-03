Чехова хочет поменять мужа на «более новую версию»

У Анфисы Чеховой явно проблемы с мужем, иначе почему она так легко говорит о расставании?
Анфиса Чехова: «Иногда люди вырастают и расходятся в разные стороны, просто у них разные интересы появляются, перерастают друг друга, проходит любовь. Всякое бывает. Я не считаю, что это трагедия!»
С актером Гурамом Баблишвили телеведущая вместе уже восемь лет, два из них — в официальном браке. Но накануне бумажной свадьбы Анфиса Чехова рассуждает не о том, как пройдет романтический ужин при свечах, а о переменах в личной жизни.
Анфиса Чехова: «Я думаю, что, в принципе, для женщины это нормально: муж устарел, надо апгрейт сделать. Айфоны же мы меняем, так и мужей надо. Новая версия вышла!»
Чехова намекает: ей достаточно надеть платье с глубоким декольте, и мужчины у ее ног будут штабелями укладываться. Звезде и сегодня не дают прохода поклонники — на гастролях регулярно ломятся в номера. Подробнее — в материале программы «Ты не поверишь!» на НТВ.
С актером Гурамом Баблишвили телеведущая вместе уже восемь лет, два из них — в официальном браке. Но накануне бумажной свадьбы Анфиса Чехова рассуждает не о том, как пройдет романтический ужин при свечах, а о переменах в личной жизни.
Анфиса Чехова: «Я думаю, что, в принципе, для женщины это нормально: муж устарел, надо апгрейт сделать. Айфоны же мы меняем, так и мужей надо. Новая версия вышла!»
Чехова намекает: ей достаточно надеть платье с глубоким декольте, и мужчины у ее ног будут штабелями укладываться. Звезде и сегодня не дают прохода поклонники — на гастролях регулярно ломятся в номера. Подробнее — в материале программы «Ты не поверишь!» на НТВ.
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