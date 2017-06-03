Наталья Водянова показала Россию мужу-миллиардеру из Франции

Первое интервью миллиардера Антуана Арно, который приехал на экскурсию в Москву.
Ровно год назад Наталья Водянова стала мамой в пятый раз, но это никак не отразилось на фигуре 35-летней звезды подиума. Вот и сейчас вместе с подругами Черной Пантерой Наоми Кэмбелл и бразильской топ-моделью Изабель Гулар она легко преодолевает дистанцию на благотворительном марафоне.
Гражданский супруг Водяновой, 39-летний Антуан Арно, предпочитает держаться в тени топ-модели. Французский бизнесмен — один из богатейших людей планеты по версии Forbes. Его состояние оценивается даже не в миллионы — в миллиарды евро. Семье Арно принадлежат известные дома моды, сети парфюмерных бутиков и самый знаменитый виноградник Франции, снабжающий весь мир лучшими винами. Но в России наследник миллиардного состояния Антуан Арно — просто муж Натальи Водяновой. И, кажется, ничуть этим не смущен.
Антуан Арно: «У нее столько внимания, и в Париже тоже. Но у нас там много знаменитостей. Здесь мы видим, что люди действительно любят ее, потому что она многое отдает».
Водянова и Арно познакомились 10 лет назад, но тогда звезда подиума была счастлива в браке с британским аристократом Джастином Портманом, и как раз родила от него третьего ребенка Виктора. А спустя четыре года разведенная Водянова вновь встретила Антуана Арно на одном из модных показов. Ради русской красавицы французский миллиардер бросил голливудскую актрису Элен де Фужроль (партнершу Лео ди Каприо по фильму «Пляж»). И началась новая история любви российской Золушки, как называет Водянову западная пресса.
Антуан Арно: «Я с Натальей шесть лет. Это приличный срок. Но время быстро летит. Я очень горд! Я полюбил красивую женщину. И только потом я больше узнал про нее и ее внутренний мир».
С Натальей Водяновой Антуан Арно впервые испытал счастье отцовства, топ-модель подарила ему сыновей. Максиму — уже два, младшему Роману завтра исполняется год. Подробнее — в материале программы «Ты не поверишь!» на НТВ.
Гражданский супруг Водяновой, 39-летний Антуан Арно, предпочитает держаться в тени топ-модели. Французский бизнесмен — один из богатейших людей планеты по версии Forbes. Его состояние оценивается даже не в миллионы — в миллиарды евро. Семье Арно принадлежат известные дома моды, сети парфюмерных бутиков и самый знаменитый виноградник Франции, снабжающий весь мир лучшими винами. Но в России наследник миллиардного состояния Антуан Арно — просто муж Натальи Водяновой. И, кажется, ничуть этим не смущен.
Антуан Арно: «У нее столько внимания, и в Париже тоже. Но у нас там много знаменитостей. Здесь мы видим, что люди действительно любят ее, потому что она многое отдает».
Водянова и Арно познакомились 10 лет назад, но тогда звезда подиума была счастлива в браке с британским аристократом Джастином Портманом, и как раз родила от него третьего ребенка Виктора. А спустя четыре года разведенная Водянова вновь встретила Антуана Арно на одном из модных показов. Ради русской красавицы французский миллиардер бросил голливудскую актрису Элен де Фужроль (партнершу Лео ди Каприо по фильму «Пляж»). И началась новая история любви российской Золушки, как называет Водянову западная пресса.
Антуан Арно: «Я с Натальей шесть лет. Это приличный срок. Но время быстро летит. Я очень горд! Я полюбил красивую женщину. И только потом я больше узнал про нее и ее внутренний мир».
С Натальей Водяновой Антуан Арно впервые испытал счастье отцовства, топ-модель подарила ему сыновей. Максиму — уже два, младшему Роману завтра исполняется год. Подробнее — в материале программы «Ты не поверишь!» на НТВ.
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