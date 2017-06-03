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  • 03.06, 14:25

    Путин вручил Госпремию Даниилу Гранину

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    Путин вручил Госпремию Даниилу Гранину

    Путин вручил Госпремию Даниилу Гранину

    Президент присудил писателю Даниилу Гранину Государственную премию РФ за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности.

    Соответствующее решение глава государства принял, рассмотрев предложения Совета по науке и образованию и Совета по культуре и искусству, сообщили в пресс-службе Кремля.

    Госпремию Гранину президент вручил лично в Константиновском дворце в Петербурге, передает «Интерфакс».

    Даниил Гранин — знаменитый писатель, сценарист, общественный деятель и фронтовик. Его перу принадлежат такие произведения, как «Искатели», «Иду на грозу», «Выбор цели», «Зубр». Также хорошо известна «Блокадная книга» — хроника жизни Ленинграда в годы Великой Отечественной.

    Государственная премия РФ за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности вручается с 2005 года. Ее размер составляет 5 млн рублей. Лауреатами премии становились патриарх Алексий II, писатели Александр Солженицын и Валентин Распутин, космонавт Валентина Терешкова, политик Евгений Примаков, экс-президент Франции Жак Ширак и король Испании Хуан Карлос I.

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