Путин вручил Госпремию Даниилу Гранину

Президент присудил писателю Даниилу Гранину Государственную премию РФ за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности.
Соответствующее решение глава государства принял, рассмотрев предложения Совета по науке и образованию и Совета по культуре и искусству, сообщили в пресс-службе Кремля.
Госпремию Гранину президент вручил лично в Константиновском дворце в Петербурге, передает «Интерфакс».
Даниил Гранин — знаменитый писатель, сценарист, общественный деятель и фронтовик. Его перу принадлежат такие произведения, как «Искатели», «Иду на грозу», «Выбор цели», «Зубр». Также хорошо известна «Блокадная книга» — хроника жизни Ленинграда в годы Великой Отечественной.
Государственная премия РФ за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности вручается с 2005 года. Ее размер составляет 5 млн рублей. Лауреатами премии становились патриарх Алексий II, писатели Александр Солженицын и Валентин Распутин, космонавт Валентина Терешкова, политик Евгений Примаков, экс-президент Франции Жак Ширак и король Испании Хуан Карлос I.
Госпремию Гранину президент вручил лично в Константиновском дворце в Петербурге, передает «Интерфакс».
Даниил Гранин — знаменитый писатель, сценарист, общественный деятель и фронтовик. Его перу принадлежат такие произведения, как «Искатели», «Иду на грозу», «Выбор цели», «Зубр». Также хорошо известна «Блокадная книга» — хроника жизни Ленинграда в годы Великой Отечественной.
Государственная премия РФ за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности вручается с 2005 года. Ее размер составляет 5 млн рублей. Лауреатами премии становились патриарх Алексий II, писатели Александр Солженицын и Валентин Распутин, космонавт Валентина Терешкова, политик Евгений Примаков, экс-президент Франции Жак Ширак и король Испании Хуан Карлос I.
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