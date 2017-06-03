В Латвии стартовали масштабные учения НАТО

Международные учения НАТО Saber Strike («Удар сабли») начались в Латвии.
В этом году в учениях принимают участие более 2 тысяч военных из Латвии, Литвы, Италии, Норвегии, Великобритании, Польши, Словакии и США.
Церемония начала Saber Strike прошла на военном полигоне в Адажи. Учения будут проходить до 15 июня, передает РИА Новости.
Надо сказать, что НАТО регулярно проводит учения в Прибалтике. В последний раз международные учения в Латвии проходили в конце апреля.
Ранее сообщалось, что США отправили в Европу несколько бомбардировщиков В-52Н, способных нести ядерное оружие. Их решили задействовать в учениях, которые пройдут у российских границ.
Церемония начала Saber Strike прошла на военном полигоне в Адажи. Учения будут проходить до 15 июня, передает РИА Новости.
Надо сказать, что НАТО регулярно проводит учения в Прибалтике. В последний раз международные учения в Латвии проходили в конце апреля.
Ранее сообщалось, что США отправили в Европу несколько бомбардировщиков В-52Н, способных нести ядерное оружие. Их решили задействовать в учениях, которые пройдут у российских границ.
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