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  • 03.06, 14:26

    В Латвии стартовали масштабные учения НАТО

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    В Латвии стартовали масштабные учения НАТО

    В Латвии стартовали масштабные учения НАТО

    Международные учения НАТО Saber Strike («Удар сабли») начались в Латвии.

    В этом году в учениях принимают участие более 2 тысяч военных из Латвии, Литвы, Италии, Норвегии, Великобритании, Польши, Словакии и США.

    Церемония начала Saber Strike прошла на военном полигоне в Адажи. Учения будут проходить до 15 июня, передает РИА Новости.

    Надо сказать, что НАТО регулярно проводит учения в Прибалтике. В последний раз международные учения в Латвии проходили в конце апреля.

    Ранее сообщалось, что США отправили в Европу несколько бомбардировщиков В-52Н, способных нести ядерное оружие. Их решили задействовать в учениях, которые пройдут у российских границ.

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