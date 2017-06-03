В Рязанской области 22 человека пострадали и два погибли в катастрофе с автобусом

Две легковушки и рейсовый автобус столкнулись в Михайловском районе Рязанской области.
Автокатастрофа произошла на 195-м км трассы Москва — Астрахань. Там столкнулись Chevrolet Cruze, LADA Largus и автобус Setra, который ехал в столицу из Элисты.
В результате на месте погибли водитель и пассажир LADA. Пострадали 22 пассажира автобуса, в том числе 6 несовершеннолетних. Некоторых из них доставили в больницу.
По предварительной информации, водитель LADA, который выезжал с второстепенной дороги, не уступил дорогу автобусу, после чего произошло столкновение. В результате автобус опрокинулся, сообщили в рязанском УМВД.
В результате на месте погибли водитель и пассажир LADA. Пострадали 22 пассажира автобуса, в том числе 6 несовершеннолетних. Некоторых из них доставили в больницу.
По предварительной информации, водитель LADA, который выезжал с второстепенной дороги, не уступил дорогу автобусу, после чего произошло столкновение. В результате автобус опрокинулся, сообщили в рязанском УМВД.
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