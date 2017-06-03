Должность министра ВМС США может занять Ричард Спенсер

Президент США предложил на должность министра военно-морских сил страны своего сторонника, бывшего морпеха, бизнесмена Ричарда Спенсера.

Дональд Трамп выдвинул кандидатуру Ричарда Спенсера на пост министра военно-морских сил. Кандидатуру Спенсера должен утвердить Конгресс.



Шон Спайсер, официальный представитель Белого дома: «Президент Дональд Трамп выдвинул Ричарда Спенсера на пост министра военно-морских сил».



Спенсер является совладельцем инвестиционной компании Fall Creek Management, в прошлом был капитаном морской пехоты и в течение пяти лет служил в Совете по оборонному бизнесу. Ричард Спенсер является активным сторонником президента Трампа, поддерживавшим его во время предвыборной кампании, и скандально известен в США своими националистическими взглядами.