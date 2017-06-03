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  • 03.06, 14:26

    Должность министра ВМС США может занять Ричард Спенсер

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    Должность министра ВМС США может занять Ричард Спенсер

    Должность министра ВМС США может занять Ричард Спенсер

    Должность министра ВМС США может занять Ричард Спенсер
  • Фото Associated Press © 2017, David J. Phillip

    • Президент США предложил на должность министра военно-морских сил страны своего сторонника, бывшего морпеха, бизнесмена Ричарда Спенсера.

    Дональд Трамп выдвинул кандидатуру Ричарда Спенсера на пост министра военно-морских сил. Кандидатуру Спенсера должен утвердить Конгресс.

    Шон Спайсер, официальный представитель Белого дома: «Президент Дональд Трамп выдвинул Ричарда Спенсера на пост министра военно-морских сил».

    Спенсер является совладельцем инвестиционной компании Fall Creek Management, в прошлом был капитаном морской пехоты и в течение пяти лет служил в Совете по оборонному бизнесу. Ричард Спенсер является активным сторонником президента Трампа, поддерживавшим его во время предвыборной кампании, и скандально известен в США своими националистическими взглядами.

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