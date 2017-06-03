В Москве появился детский кинозал с горкой и лабиринтом

В одном из кинокомплексов столицы открылся уникальный зрительный зал, который предназначается исключительно для детей.
Главная особенность заключается в том, что прямо в зале есть детская горка, лабиринт и бассейн с шариками. Одними из первых его посетили воспитанники детских домов.
До начала сеанса в холле прошла развлекательная программа. Перед маленькими зрителями выступили участники музыкального проекта НТВ «Ты супер!».
Дарья Чернова, финалистка проекта «Ты супер!»: «Это часть благотворительного открытия, присутствуют ребята из детских домов. Наш проект, собственно, тоже был социальным. И мы пытаемся поддерживать ребят, оказавшихся в тяжелой ситуации, в частности, какие-то благотворительные вечера делаем».
Гостей также развлекали аниматоры. Среди зрителей разыгрывали призы, а в фотозоне все желающие с помощью аквагрима могли превратиться в героев любимых фильмов.
До начала сеанса в холле прошла развлекательная программа. Перед маленькими зрителями выступили участники музыкального проекта НТВ «Ты супер!».
Дарья Чернова, финалистка проекта «Ты супер!»: «Это часть благотворительного открытия, присутствуют ребята из детских домов. Наш проект, собственно, тоже был социальным. И мы пытаемся поддерживать ребят, оказавшихся в тяжелой ситуации, в частности, какие-то благотворительные вечера делаем».
Гостей также развлекали аниматоры. Среди зрителей разыгрывали призы, а в фотозоне все желающие с помощью аквагрима могли превратиться в героев любимых фильмов.
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