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  • 03.06, 14:26
    В Москве появился детский кинозал с горкой и лабиринтом. дети и подростки, кино, Москва, отдых и досуг, Ты супер. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    В Москве появился детский кинозал с горкой и лабиринтом

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    В Москве появился детский кинозал с горкой и лабиринтом

    В Москве появился детский кинозал с горкой и лабиринтом

      В одном из кинокомплексов столицы открылся уникальный зрительный зал, который предназначается исключительно для детей.

      Главная особенность заключается в том, что прямо в зале есть детская горка, лабиринт и бассейн с шариками. Одними из первых его посетили воспитанники детских домов.

      До начала сеанса в холле прошла развлекательная программа. Перед маленькими зрителями выступили участники музыкального проекта НТВ «Ты супер!».

      Дарья Чернова, финалистка проекта «Ты супер!»: «Это часть благотворительного открытия, присутствуют ребята из детских домов. Наш проект, собственно, тоже был социальным. И мы пытаемся поддерживать ребят, оказавшихся в тяжелой ситуации, в частности, какие-то благотворительные вечера делаем».

      Гостей также развлекали аниматоры. Среди зрителей разыгрывали призы, а в фотозоне все желающие с помощью аквагрима могли превратиться в героев любимых фильмов.

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