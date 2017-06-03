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  • 03.06, 14:25
    Справившиеся с онкологией дети съехались в Москву на Всемирные игры победителей. Москва, Хаматова, благотворительность, болезни, дети и подростки, онкологические заболевания, спорт. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Справившиеся с онкологией дети съехались в Москву на Всемирные игры победителей

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    Справившиеся с онкологией дети съехались в Москву на Всемирные игры победителей

    Справившиеся с онкологией дети съехались в Москву на Всемирные игры победителей

      В столичном спорткомплексе ЦСКА стартовали Всемирные игры победителей. Это соревнования для детей, которые справились с онкологическими заболеваниями. Мероприятие проходит при поддержке фонда «Подари жизнь». Участники из 16 стран будут состязаться в нескольких дисциплинах, в том числе в стрельбе, настольном теннисе, футболе, легкой атлетике, плавании и шахматах.

      Оля может обежать целый квартал и не почувствовать усталости, сил еще хоть отбавляй. Румяная девчушка лезет на турник. Такая беззаботная жизнь длится всего 3 месяца, которым предшествовали 3 года борьбы. Оля страдала лейкозом, вместо румянца проступали синяки.

      Анна Кузовлева, мама Ольги Кузовлевой: «С каждым днем все хуже и хуже ей было. начали болеть коленки. Что-то долго поделает, пройдет какое-то расстояние и говорит: мам, я устала, давай постоим».

      Из-за болезни Оля отказалась от спортивных тренировок, не пошла в первый класс, занималась с педагогом дома. Но теперь она снова готова выйти к людям и вздохнуть полной грудью.

      «После истории болезни начинается история побед» — таков девиз соревнований. У каждой из маленьких легкоатлеток внушительные медицинские карты, но на старте начинается не просто новая дистанция, а новый этап жизни.

      Анна Кузовлева: «Когда начинаешь спрашивать, чем твой ребенок болел, то понимаешь, что сам возвращаешься назад. А мы уже хотим вперед, только вперед, не оглядываясь».

      Всемирные игры победителей — это трехдневные соревнования по самым разным видам спорта, начиная от бега и заканчивая футболом и шахматами. Фонд «Подари жизнь» Чулпан Хаматовой и Дины Корзун проводит состязания в Москве уже в восьмой раз.

      Чулпан Хаматова, учредитель благотворительного фонда «Подари жизнь»: «Спорт — это все-таки большие физические нагрузки, самая большая воля к победе. Поэтому спорт и участие в соревнованиях — это некий рубеж, который отделяет ребенка от момента, когда он болел, и переводит в состояние выздоровевшего ребенка».

      Соревнования — волонтерский проект. Тут и квалифицированные судьи, и разносчики воды трудятся ради идеи, чтобы доказать, что рак излечим. Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Сергея Сыркина.

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