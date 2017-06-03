Лещенко и Пахмутова выступили в московском метро

В ночь на субботу на станции метро «Деловой центр» прошел концерт, на котором прозвучала новая песня о столичной подземке, которую пассажиры смогут услышать в выходные.
В ночь на субботу на станцию «Деловой центр» Филевской линии метро спустили рояль, на котором играла композитор Александра Пахмутова. Под ее аккомпанемент народный артист России Лев Лещенко спел песню «Вся надежда на метро».
На платформе метро звучали и другие популярные композиции авторства Александры Пахмутовой и Николая Добронравова. Играл оркестр, а песни исполняли Академический хор Московского метрополитена, Академический большой хор РГГУ и Государственный академический русский концертный оркестр «Боян», сообщает агентство новостей «Москва». На концерт были приглашены сотрудники столичной подземки.
Новую песню пассажиры столичной подземки смогут услышать в выходные. Композицию будут транслировать в вестибюлях и на эскалаторах по громкой связи. 3 и 4 июня в кассах метро будут продаваться специальные билеты в память о ночном концерте.
На платформе метро звучали и другие популярные композиции авторства Александры Пахмутовой и Николая Добронравова. Играл оркестр, а песни исполняли Академический хор Московского метрополитена, Академический большой хор РГГУ и Государственный академический русский концертный оркестр «Боян», сообщает агентство новостей «Москва». На концерт были приглашены сотрудники столичной подземки.
Новую песню пассажиры столичной подземки смогут услышать в выходные. Композицию будут транслировать в вестибюлях и на эскалаторах по громкой связи. 3 и 4 июня в кассах метро будут продаваться специальные билеты в память о ночном концерте.
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