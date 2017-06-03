Термосумка или автохолодильник: что в жару лучше использовать для пикника

Холодильник для автомобиля стоит довольно дорого, поэтому некоторые, чтобы сэкономить, готовы смастерить его сами.
Понадобится элемент Пельтье, который есть в фабричном холодильнике, фанерный короб, обшитый полистиролом, вентилятор для циркуляции воздуха (подойдет от старого компьютера).
Элемент Пельтье — это термоэлектрический преобразователь, состоящий из двух пластин, между которыми полупроводники. Под напряжением одна пластина нагревается, а другая охлаждается. Так и работают все недорогие автохолодильники.
Можно сравнить корейский термоэлектрический холодильник почти за 6 тысяч рублей и термосумку за 1200 рублей. Объем у них, как и у самодельного прибора, — 40 литров. В термосумку и контейнер кладутся заранее замороженные аккумуляторы холода. Быстрее всего (40 минут) температура снизилась в термосумке. Корейский аппарат охлаждался час, самодельный за полтора часа снизил температуру лишь до 11 градусов. В таком можно довезти продукты до места, но как быть на природе?
Надо отключить холодильники и проверить, как долго они могут хранить прохладу. Через 12 часов температура во всех устройствах оказалась одинаковой, разница только в цене. При этом надо помнить, что для пикника сгодится и недорогая сумка с аккумуляторами холода. Переплачивать за автохолодильник стоит, только если вы в пути больше 5–6 шести часов. Подробности — в программе «Главная дорога».
Элемент Пельтье — это термоэлектрический преобразователь, состоящий из двух пластин, между которыми полупроводники. Под напряжением одна пластина нагревается, а другая охлаждается. Так и работают все недорогие автохолодильники.
Можно сравнить корейский термоэлектрический холодильник почти за 6 тысяч рублей и термосумку за 1200 рублей. Объем у них, как и у самодельного прибора, — 40 литров. В термосумку и контейнер кладутся заранее замороженные аккумуляторы холода. Быстрее всего (40 минут) температура снизилась в термосумке. Корейский аппарат охлаждался час, самодельный за полтора часа снизил температуру лишь до 11 градусов. В таком можно довезти продукты до места, но как быть на природе?
Надо отключить холодильники и проверить, как долго они могут хранить прохладу. Через 12 часов температура во всех устройствах оказалась одинаковой, разница только в цене. При этом надо помнить, что для пикника сгодится и недорогая сумка с аккумуляторами холода. Переплачивать за автохолодильник стоит, только если вы в пути больше 5–6 шести часов. Подробности — в программе «Главная дорога».
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