Юристы-аферисты наживаются на попавших в ДТП водителях

Вступил в силу новый закон об ОСАГО, согласно которому автолюбители в случае аварии получают ремонт вместо денег. Но изворотливые
автоюристы-мошенники в Екатеринбурге, Новосибирске, Москве и других крупных городах продолжают наживаться на доверчивых водителях.
Почти год Яна Гвоздицкая ждет денег. Их должна была получить юридическая фирма, но посредник оказался мошенником. Обратиться в «Юркомпани» девушке, впервые попавшей в ДТП, посоветовал аварийный комиссар.
Яна Гвоздицкая, потерпевшая: «Мне предложили 90 тысяч рублей, а дальше они сами разбираются со страховой, либо по максимуму оценивают мои повреждения на автомобиле и судятся со страховой».
Сразу 90 или 160 потом? Яна выбрала большую сумму. Через месяц страховая без суда перечислила «Юркомпани» 200 тысяч рублей. И фирма закрылась. Юрист фирмы, госпожа Арсакова, из Екатеринбурга уехала в Нижний Новгород. Через месяц исчез и директор — господин Маргин. В головном офисе отвечать за бывших сотрудников не хотят.
Валерий Горелых, официальный представитель ГУ МВД России по Свердловской области: «Это мошенничество. Данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет».
Уголовное дело в полиции возбудили только после жалоб в прокуратуру, но расследование приостановили. После допроса Арсаковой и Маргина полгода была тишина. Яна винит себя за то, что не пошла в страховую сама, и за подпись в доверенности, стоившей ей 200 тысяч.
Без денег остались сотни водителей в Красноярске, Башкирии, Ростове-на- Дону и Москве. Мошенники пользуются наивностью людей и статистикой, ведь страховщики действительно часто недоплачивают. Подробности — в программе «Главная дорога».
Яна Гвоздицкая, потерпевшая: «Мне предложили 90 тысяч рублей, а дальше они сами разбираются со страховой, либо по максимуму оценивают мои повреждения на автомобиле и судятся со страховой».
Сразу 90 или 160 потом? Яна выбрала большую сумму. Через месяц страховая без суда перечислила «Юркомпани» 200 тысяч рублей. И фирма закрылась. Юрист фирмы, госпожа Арсакова, из Екатеринбурга уехала в Нижний Новгород. Через месяц исчез и директор — господин Маргин. В головном офисе отвечать за бывших сотрудников не хотят.
Валерий Горелых, официальный представитель ГУ МВД России по Свердловской области: «Это мошенничество. Данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет».
Уголовное дело в полиции возбудили только после жалоб в прокуратуру, но расследование приостановили. После допроса Арсаковой и Маргина полгода была тишина. Яна винит себя за то, что не пошла в страховую сама, и за подпись в доверенности, стоившей ей 200 тысяч.
Без денег остались сотни водителей в Красноярске, Башкирии, Ростове-на- Дону и Москве. Мошенники пользуются наивностью людей и статистикой, ведь страховщики действительно часто недоплачивают. Подробности — в программе «Главная дорога».
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