Красота по-русски
ТВ-Эфир
Красота по-русски
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 03.06, 14:26
    Юристы-аферисты наживаются на попавших в ДТП водителях. автомобили, Главная дорога. Специальный репортаж, ДТП, мошенничество, ОСАГО, страхование. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Юристы-аферисты наживаются на попавших в ДТП водителях

    комментировать

    Юристы-аферисты наживаются на попавших в ДТП водителях

    <nobr>Юристы-аферисты</nobr> наживаются на попавших в ДТП водителях

      Вступил в силу новый закон об ОСАГО, согласно которому автолюбители в случае аварии получают ремонт вместо денег. Но изворотливые автоюристы-мошенники в Екатеринбурге, Новосибирске, Москве и других крупных городах продолжают наживаться на доверчивых водителях.

      Почти год Яна Гвоздицкая ждет денег. Их должна была получить юридическая фирма, но посредник оказался мошенником. Обратиться в «Юркомпани» девушке, впервые попавшей в ДТП, посоветовал аварийный комиссар.

      Яна Гвоздицкая, потерпевшая: «Мне предложили 90 тысяч рублей, а дальше они сами разбираются со страховой, либо по максимуму оценивают мои повреждения на автомобиле и судятся со страховой».

      Сразу 90 или 160 потом? Яна выбрала большую сумму. Через месяц страховая без суда перечислила «Юркомпани» 200 тысяч рублей. И фирма закрылась. Юрист фирмы, госпожа Арсакова, из Екатеринбурга уехала в Нижний Новгород. Через месяц исчез и директор — господин Маргин. В головном офисе отвечать за бывших сотрудников не хотят.

      Валерий Горелых, официальный представитель ГУ МВД России по Свердловской области: «Это мошенничество. Данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет».

      Уголовное дело в полиции возбудили только после жалоб в прокуратуру, но расследование приостановили. После допроса Арсаковой и Маргина полгода была тишина. Яна винит себя за то, что не пошла в страховую сама, и за подпись в доверенности, стоившей ей 200 тысяч.

      Без денег остались сотни водителей в Красноярске, Башкирии, Ростове-на- Дону и Москве. Мошенники пользуются наивностью людей и статистикой, ведь страховщики действительно часто недоплачивают. Подробности — в программе «Главная дорога».

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru