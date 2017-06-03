Новый космический корабль «Федерация» стартует в 2022 году

Глава Роскосмоса назвал сроки первого запуска ракеты
«Союз-5» с многоразовым пилотируемым космическим кораблем «Федерация».
Игорь Комаров, глава Роскосмоса: «Есть решение о том, чтобы первый пуск пилотируемого корабля „Федерация“ осуществлять на ракете-носителе „Союз-5“ с космодрома Байконур. Мы в 2022 году, видя рост конкуренции на рынке пусковых услуг и средств выведения, обеспечим пуск новой ракеты-носителя, которая позволит существенно снизить стоимость выведения полезной нагрузки, серьезно повысить эффективность пусковых услуг».
Об этом Комаров рассказал журналистам во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме, пишет ТАСС. Глава Роскосмоса подчеркнул, что Россия собирается сохранять и развивать сотрудничество с Казахстаном.
Игорь Комаров: «Мы сейчас подошли к конкретным параметрам и пониманию, что мы будем реализовывать. Это будет касаться комплекса „Зенит“ и его модернизации под новую ракету „Союз-5“, решение о которой мы совсем недавно приняли по ускоренному развитию. При этом Роскосмос серьезно сократит бюджетное финансирование по космодромам, поскольку основные затраты на наземную инфраструктуру по этому проекту возьмет на себя Казахстан».
Напомним, прямые трансляции с ПМЭФ можно смотреть на нашем сайте а также в приложениях для гаджетов на платформах Android и iOS.
Об этом Комаров рассказал журналистам во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме, пишет ТАСС. Глава Роскосмоса подчеркнул, что Россия собирается сохранять и развивать сотрудничество с Казахстаном.
Игорь Комаров: «Мы сейчас подошли к конкретным параметрам и пониманию, что мы будем реализовывать. Это будет касаться комплекса „Зенит“ и его модернизации под новую ракету „Союз-5“, решение о которой мы совсем недавно приняли по ускоренному развитию. При этом Роскосмос серьезно сократит бюджетное финансирование по космодромам, поскольку основные затраты на наземную инфраструктуру по этому проекту возьмет на себя Казахстан».
Напомним, прямые трансляции с ПМЭФ можно смотреть на нашем сайте а также в приложениях для гаджетов на платформах Android и iOS.
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