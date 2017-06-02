Электронные трудовые книжки появятся в России в 2018 году

В Минтруде заявили, что готовы начать перевод россиян на электронные трудовые книжки в России уже в будущем году. В переходный период также будут действовать и обычные бумажные.
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Разработка проекта по переводу россиян на электронные трудовые книжки вышла на финишную прямую, сообщила вице-премьер Ольга Голодец. Минтруд работает над тем, чтобы согласовать все позиции по этому вопросу с работодателями и профсоюзами. «Я надеюсь, мы придем к консенсусу», — заявила она.
Уже сейчас вся информация о стаже россиян есть в электронном виде. Любой человек может посмотреть свой стаж, страховые взносы работодателя и прочую информацию в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда, сообщает сайт «Комсомольской правды».
Уже сейчас вся информация о стаже россиян есть в электронном виде. Любой человек может посмотреть свой стаж, страховые взносы работодателя и прочую информацию в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда, сообщает сайт «Комсомольской правды».
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