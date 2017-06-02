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  • 03.06, 04:31

    Электронные трудовые книжки появятся в России в 2018 году

    2 комментария

    Электронные трудовые книжки появятся в России в 2018 году

    Электронные трудовые книжки появятся в России в 2018 году

    В Минтруде заявили, что готовы начать перевод россиян на электронные трудовые книжки в России уже в будущем году. В переходный период также будут действовать и обычные бумажные.

    Разработка проекта по переводу россиян на электронные трудовые книжки вышла на финишную прямую, сообщила вице-премьер Ольга Голодец. Минтруд работает над тем, чтобы согласовать все позиции по этому вопросу с работодателями и профсоюзами. «Я надеюсь, мы придем к консенсусу», — заявила она.

    Уже сейчас вся информация о стаже россиян есть в электронном виде. Любой человек может посмотреть свой стаж, страховые взносы работодателя и прочую информацию в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда, сообщает сайт «Комсомольской правды».

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