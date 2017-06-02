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  • 03.06, 04:31

    На Марсе нашли загадочную вмятину

    6 комментариев
    На Марсе нашли загадочную вмятину

    На Марсе нашли загадочную вмятину

    На Марсе нашли загадочную вмятину
  • Фото: nasa.gov

    • Яму диаметром в несколько километров обнаружили на поверхности Марса.

    Круглая вмятина была замечена на снимке, сделанном орбитальной станцией НАСА. Кратер находится в районе Южного полюса, где образовался ландшафт, который ученые за внешнее сходство называли «швейцарским сыром».

    При этом пока точно назвать причину образования ямы специалисты не могут. В НАСА предполагают, что вмятину образовал упавший метеорит. Однако не исключено, что аномалия стала результатом неких геологических процессов.

    Обратили внимание на яму и уфологи. Они считают, что яма могла появиться после посадки летающей тарелки, сообщает сайт «Комсомольской правды».

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