На Марсе нашли загадочную вмятину

Яму диаметром в несколько километров обнаружили на поверхности Марса.
Круглая вмятина была замечена на снимке, сделанном орбитальной станцией НАСА. Кратер находится в районе Южного полюса, где образовался ландшафт, который ученые за внешнее сходство называли «швейцарским сыром».
При этом пока точно назвать причину образования ямы специалисты не могут. В НАСА предполагают, что вмятину образовал упавший метеорит. Однако не исключено, что аномалия стала результатом неких геологических процессов.
Обратили внимание на яму и уфологи. Они считают, что яма могла появиться после посадки летающей тарелки, сообщает сайт «Комсомольской правды».
При этом пока точно назвать причину образования ямы специалисты не могут. В НАСА предполагают, что вмятину образовал упавший метеорит. Однако не исключено, что аномалия стала результатом неких геологических процессов.
Обратили внимание на яму и уфологи. Они считают, что яма могла появиться после посадки летающей тарелки, сообщает сайт «Комсомольской правды».
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