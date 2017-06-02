Женщина устроила погром на парковке в Челябинске: видео

Камера наблюдения сняла отчаянные попытки жительницы Челябинска справиться с автомобилем, за рулем которого она находилась.
Сначала автомобилистка сдала назад, врезавшись в припаркованный автомобиль, затем вдруг нажала на педаль газа и рванула на газон. Не сбавляя скорости, женщина включила заднюю, резко отъехала назад и второй раз врезалась в тот же автомобиль. При этом чуть не задела еще один ехавший по парковке автомобиль.
Рядом с неудачливой автомобилисткой все это время находился мужчина. После второго удара он попытался забрать у спутницы ключи.
Очевидцы рассказали порталу 74.ru, что женщине за рулем — около 40 лет, «приличного вида». Возможно, ей стало плохо или автомобиль был неисправен, предположили прохожие.
Рядом с неудачливой автомобилисткой все это время находился мужчина. После второго удара он попытался забрать у спутницы ключи.
Очевидцы рассказали порталу 74.ru, что женщине за рулем — около 40 лет, «приличного вида». Возможно, ей стало плохо или автомобиль был неисправен, предположили прохожие.
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