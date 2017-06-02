Дознаватель
ТВ-Эфир
Дознаватель
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 03.06, 04:32
    Женщина устроила погром на парковке в Челябинске: видео. автомобили, ДТП, Челябинск. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Женщина устроила погром на парковке в Челябинске: видео

    9 комментариев
    • Фото: 74ru /youtube.com
    Женщина устроила погром на парковке в Челябинске: видео

    Женщина устроила погром на парковке в Челябинске: видео

    Женщина устроила погром на парковке в Челябинске: видео
    • Фото: 74ru /youtube.com

      • Камера наблюдения сняла отчаянные попытки жительницы Челябинска справиться с автомобилем, за рулем которого она находилась.

      Сначала автомобилистка сдала назад, врезавшись в припаркованный автомобиль, затем вдруг нажала на педаль газа и рванула на газон. Не сбавляя скорости, женщина включила заднюю, резко отъехала назад и второй раз врезалась в тот же автомобиль. При этом чуть не задела еще один ехавший по парковке автомобиль.

      Рядом с неудачливой автомобилисткой все это время находился мужчина. После второго удара он попытался забрать у спутницы ключи.

      Очевидцы рассказали порталу 74.ru, что женщине за рулем — около 40 лет, «приличного вида». Возможно, ей стало плохо или автомобиль был неисправен, предположили прохожие.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru