Путин выступил за равноправное деловое сотрудничество с США

Российский лидер встретился с американскими предпринимателями во время
бизнес-диалога на сессии ПМЭФ. Владимир Путин дал понять, что наша страна открыта для инвестиций и взаимовыгодного сотрудничества.
Сегодня президент Путин принял участие в бизнес-диалоге «Россия — США», который прошел впервые за четыре года. При Бараке Обаме Госдеп настоятельно рекомендовал бизнесменам не посещать форум, и им приходилось приезжать сюда инкогнито.
И вот в этом году в Петербурге — рекордное число американских предпринимателей. Это более четверти участвующих в ПМЭФ форуме компаний.
За обсуждением накопившихся вопросов наблюдал корреспондент НТВ Алексей Чеботарёв.
Ни проблемы в мире финансов, ни мировые политические противоречия, на самом деле, ни разу не приводили к тому, чтобы звездно-полосатый флаг США не развевался по соседству с российским триколором в дни проведения Петербургского международного экономического форума. На этом бизнес-десант американского бизнеса и вовсе самый представительный: около 300 человек, почти полторы сотни компаний из 511 участвующих.
«У всего есть цена», — гласит американская поговорка. И цена деловых взаимоотношений с российскими партнерами настолько высока, что повлиять на нее не может никакая политическая конъюнктура. За три года мешающих в том числе и американскому бизнесу санкций товарооборот между США и Россией снизился явно не так сильно, как хотелось вашингтонским ястребам.
Александр Шохин, президент Российского союза промышленников и предпринимателей: «Если с Европейским Союзом у нас товарооборот упал как минимум на треть, а с рядом стран на 40 и более процентов, то с США товарооборот упал только на 3 процента. Это означает, что бизнес прагматичен».
То, что именно крупнейшие бизнесмены — самые трезвомыслящие представители американского истеблишмента, хорошо понимают и в России. Владимир Путин напомнил, что пресловутые заокеанские капиталисты всегда конструктивно сотрудничали с Москвой. При любых президентах в Белом доме и руководителях в Кремле. Тем более что по счетам у нас платят исправно.
Владимир Путин, президент РФ: «Американцы — хорошие бизнесмены. Как только они увидели, что в России появляются деньги в связи с высокими ценами на энергоносители, они сразу сказали: „А где денежки за ленд-лиз?“ Мы не стали жадничать. Мы за всё заплатили. Кстати, мы заплатили все долги бывшего Советского Союза, включая все республики бывшего Советского Союза. Эти долги Россия взяла на себя и за всех заплатила».
Не приходится объяснять, на кой нам эти USA, и российским предпринимателям. Объем заокеанских инвестиций в нашу экономику колоссальный. Американцы вложили 75 миллиардов долларов в 3 тысячи российских компаний. И сегодня представители крупнейших корпораций из США заверили: инвестировать будут и в дальнейшем. Притом приоритет у проектов с «длинными» деньгами.
Как ни парадоксально, но этот вывод сделан из-за временного замедления экономического роста в стране, спровоцированного двусторонними политическими противоречиями.
Для долгосрочных проектов такие сложности — незначительные обстоятельства. А вот наличие у России особых компетенций по целому ряду перспективных направлений делают выбор страны для инвестиций предрешенным.
Бертран-Марк Аллен, президент Boeing International: «Мы признаем, что должны отвечать на потребности аэрокосмического рынка. И Россия может быть частью содействия нашей деятельности на глобальном уровне. Соответственно, Россия должна быть гибкой по отношению к требованиям аэрокосмического рынка, и Boeing может содействовать в этом. Такое взаимное процветание и выгода являются стратегическими на национальном уровне».
Поддерживать американский бизнес в России независимо от отрасли будут на самом высоком уровне. Личное присутствие на встрече Владимира Путина — ключевой сигнал. Президент как бы говорит welcome деловым американцам, надеясь, что это услышит и его коллега из Белого дома, который еще недавно был коллегой крупнейших бизнесменов.
Владимир Путин, президент РФ: «Мы намерены всячески содействовать двусторонним деловым проектам, предусматривающим равноправное конструктивное партнерство и взаимодействие. Мы заинтересованы в трансфере технологий, привлечении иностранных фирм к развитию отечественной промышленности и инфраструктуры.
Исходим из того, что такие совместные, обоюдовыгодные инициативы станут вкладом в ту работу, которую мы проводим в России по ускорению социально-экономического развития. Помогите нам восстановить нормальный политический диалог. Я вас прошу от имени России и обращаюсь к американской стороне. Помогите и избранному президенту, и новой администрации США».
В том, что топ-менеджеры из США такой месседж за океан доставят, сомневаться не приходится. Объяснять соотечественникам при власти, что в России всё окей, они привыкли еще с начала 90-х.
И даже когда в Госдепе и Белом доме в 2014-м их отговаривали приезжать на форум в Петербург, они делали это. Даже инкогнито. Но теперь, после разговора с Владимиром Путиным, вряд ли даже в Вашингтоне кто-то сможет переубедить их инвестировать в Россию. Ведь это страна возможностей, а в США не любят их упускать.
Прямые трансляции с форума в Петербурге можно смотреть на нашем сайте и в приложениях для Android и iOS.
И вот в этом году в Петербурге — рекордное число американских предпринимателей. Это более четверти участвующих в ПМЭФ форуме компаний.
За обсуждением накопившихся вопросов наблюдал корреспондент НТВ Алексей Чеботарёв.
Ни проблемы в мире финансов, ни мировые политические противоречия, на самом деле, ни разу не приводили к тому, чтобы звездно-полосатый флаг США не развевался по соседству с российским триколором в дни проведения Петербургского международного экономического форума. На этом бизнес-десант американского бизнеса и вовсе самый представительный: около 300 человек, почти полторы сотни компаний из 511 участвующих.
«У всего есть цена», — гласит американская поговорка. И цена деловых взаимоотношений с российскими партнерами настолько высока, что повлиять на нее не может никакая политическая конъюнктура. За три года мешающих в том числе и американскому бизнесу санкций товарооборот между США и Россией снизился явно не так сильно, как хотелось вашингтонским ястребам.
Александр Шохин, президент Российского союза промышленников и предпринимателей: «Если с Европейским Союзом у нас товарооборот упал как минимум на треть, а с рядом стран на 40 и более процентов, то с США товарооборот упал только на 3 процента. Это означает, что бизнес прагматичен».
То, что именно крупнейшие бизнесмены — самые трезвомыслящие представители американского истеблишмента, хорошо понимают и в России. Владимир Путин напомнил, что пресловутые заокеанские капиталисты всегда конструктивно сотрудничали с Москвой. При любых президентах в Белом доме и руководителях в Кремле. Тем более что по счетам у нас платят исправно.
Владимир Путин, президент РФ: «Американцы — хорошие бизнесмены. Как только они увидели, что в России появляются деньги в связи с высокими ценами на энергоносители, они сразу сказали: „А где денежки за ленд-лиз?“ Мы не стали жадничать. Мы за всё заплатили. Кстати, мы заплатили все долги бывшего Советского Союза, включая все республики бывшего Советского Союза. Эти долги Россия взяла на себя и за всех заплатила».
Не приходится объяснять, на кой нам эти USA, и российским предпринимателям. Объем заокеанских инвестиций в нашу экономику колоссальный. Американцы вложили 75 миллиардов долларов в 3 тысячи российских компаний. И сегодня представители крупнейших корпораций из США заверили: инвестировать будут и в дальнейшем. Притом приоритет у проектов с «длинными» деньгами.
Как ни парадоксально, но этот вывод сделан из-за временного замедления экономического роста в стране, спровоцированного двусторонними политическими противоречиями.
Для долгосрочных проектов такие сложности — незначительные обстоятельства. А вот наличие у России особых компетенций по целому ряду перспективных направлений делают выбор страны для инвестиций предрешенным.
Бертран-Марк Аллен, президент Boeing International: «Мы признаем, что должны отвечать на потребности аэрокосмического рынка. И Россия может быть частью содействия нашей деятельности на глобальном уровне. Соответственно, Россия должна быть гибкой по отношению к требованиям аэрокосмического рынка, и Boeing может содействовать в этом. Такое взаимное процветание и выгода являются стратегическими на национальном уровне».
Поддерживать американский бизнес в России независимо от отрасли будут на самом высоком уровне. Личное присутствие на встрече Владимира Путина — ключевой сигнал. Президент как бы говорит welcome деловым американцам, надеясь, что это услышит и его коллега из Белого дома, который еще недавно был коллегой крупнейших бизнесменов.
Владимир Путин, президент РФ: «Мы намерены всячески содействовать двусторонним деловым проектам, предусматривающим равноправное конструктивное партнерство и взаимодействие. Мы заинтересованы в трансфере технологий, привлечении иностранных фирм к развитию отечественной промышленности и инфраструктуры.
Исходим из того, что такие совместные, обоюдовыгодные инициативы станут вкладом в ту работу, которую мы проводим в России по ускорению социально-экономического развития. Помогите нам восстановить нормальный политический диалог. Я вас прошу от имени России и обращаюсь к американской стороне. Помогите и избранному президенту, и новой администрации США».
В том, что топ-менеджеры из США такой месседж за океан доставят, сомневаться не приходится. Объяснять соотечественникам при власти, что в России всё окей, они привыкли еще с начала 90-х.
И даже когда в Госдепе и Белом доме в 2014-м их отговаривали приезжать на форум в Петербург, они делали это. Даже инкогнито. Но теперь, после разговора с Владимиром Путиным, вряд ли даже в Вашингтоне кто-то сможет переубедить их инвестировать в Россию. Ведь это страна возможностей, а в США не любят их упускать.
Прямые трансляции с форума в Петербурге можно смотреть на нашем сайте и в приложениях для Android и iOS.
Петербургский международный экономический форумНТВ ОБЪЯСНЯЕТ
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