В Сети началась массовая распродажа разбитых во время урагана автомобилей

Москвичи пытаются избавиться от поврежденных во время масштабного урагана машин. В Сети появляется множество объявлений о продаже с фотографиями.
Интернет наводнили объявления о срочной продаже разбитых во время урагана в Москве автомобилей. Продавцы публикуют красочные фотографии прямо с места происшествия — с деревом или столбом на капоте. Как правило, в описании владельцы подробно рассказывают, при каких обстоятельствах машина получила повреждения (орфография и пунктуация авторов сохранены).
Владелец Geely Emgrand: «А теперь немного истории: 29.05.2017 г. прошел ураган, вследствии на авто упала ветка дерева и помяла: крышу — нужно вытягивать, рихтовать крышку багажника — нужно вытягивать, рихтовать разбито лобовое и заднего вида стекло — под замену зеркало правое сломано крепление — замена крепления или можно запаять».
«Автомобиль в идеальном техническом состоянии, ранее не был бит, если бы не упало дерево, ездил бы сам!» — сокрушается продавец Hyundai Solaris.
Как сообщает «Авторамблер», собственники поврежденных автомобилей, несмотря на значительные увечья, как правило, дают покупателям незначительную скидку. За такую цену, по мнению специалистов портала, на рынке можно подобрать и машины в лучшем состоянии.
Владелец Geely Emgrand: «А теперь немного истории: 29.05.2017 г. прошел ураган, вследствии на авто упала ветка дерева и помяла: крышу — нужно вытягивать, рихтовать крышку багажника — нужно вытягивать, рихтовать разбито лобовое и заднего вида стекло — под замену зеркало правое сломано крепление — замена крепления или можно запаять».
«Автомобиль в идеальном техническом состоянии, ранее не был бит, если бы не упало дерево, ездил бы сам!» — сокрушается продавец Hyundai Solaris.
Как сообщает «Авторамблер», собственники поврежденных автомобилей, несмотря на значительные увечья, как правило, дают покупателям незначительную скидку. За такую цену, по мнению специалистов портала, на рынке можно подобрать и машины в лучшем состоянии.
На Москву в понедельник днем обрушился ураган, который вырывал с корнем деревья. Некоторые из них упали на припаркованные автомобили. Есть погибшие и раненые.Posted by НТВ on Monday, 29 May 2017
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