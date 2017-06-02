Путин на ПМЭФ подшутил над американской журналисткой

Владимир Путин пошутил на тему многополярности мира на пленарной сессии ПМЭФ.
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Российский президент отметил, что на встрече собрались несколько мировых лидеров, однако командует ими американка — журналистка NBC Меган Келли, которая была модератором заседания ПМЭФ.
Владимир Путин, президент РФ: «Мы сидим, обсуждаем много проблем. Представитель Индии — одной из крупнейших стран мира, России — тоже имеет какое-то значение, представитель Евросоюза, представитель малой страны на постсоветском пространстве (Молдавии), то есть все регионы представлены. Нет, американка сидит, всеми командует — мне последнее слово дают».
При этом президент подчеркнул, что не возражает против «однополярного мира с таким качеством проведения дискуссии», и поблагодарил ведущую за работу, передает РИА Новости.
Пленарное заседание ПМЭФ состоялось в пятницу, 2 июня. Мировые проблемы в политике и экономике обсуждали Владимир Путин, премьер-министр Индии Нарендра Моди, канцлер Австрии Кристиан Керн и президент Молдавии Игорь Додон.
трансляции основных событий ПМЭФ-2017. Быть в курсе происходящего можно с помощью мобильного приложения НТВ для смартфонов и для планшетов, оно доступно в Apple Store и Google Play.
Владимир Путин, президент РФ: «Мы сидим, обсуждаем много проблем. Представитель Индии — одной из крупнейших стран мира, России — тоже имеет какое-то значение, представитель Евросоюза, представитель малой страны на постсоветском пространстве (Молдавии), то есть все регионы представлены. Нет, американка сидит, всеми командует — мне последнее слово дают».
При этом президент подчеркнул, что не возражает против «однополярного мира с таким качеством проведения дискуссии», и поблагодарил ведущую за работу, передает РИА Новости.
Пленарное заседание ПМЭФ состоялось в пятницу, 2 июня. Мировые проблемы в политике и экономике обсуждали Владимир Путин, премьер-министр Индии Нарендра Моди, канцлер Австрии Кристиан Керн и президент Молдавии Игорь Додон.
трансляции основных событий ПМЭФ-2017. Быть в курсе происходящего можно с помощью мобильного приложения НТВ для смартфонов и для планшетов, оно доступно в Apple Store и Google Play.
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