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  • 03.06, 04:31
    Путин на ПМЭФ подшутил над американской журналисткой. Путин. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Путин на ПМЭФ подшутил над американской журналисткой

    5 комментариев

    Путин на ПМЭФ подшутил над американской журналисткой

    Путин на ПМЭФ подшутил над американской журналисткой

      Владимир Путин пошутил на тему многополярности мира на пленарной сессии ПМЭФ.

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      Российский президент отметил, что на встрече собрались несколько мировых лидеров, однако командует ими американка — журналистка NBC Меган Келли, которая была модератором заседания ПМЭФ.

      Владимир Путин, президент РФ: «Мы сидим, обсуждаем много проблем. Представитель Индии — одной из крупнейших стран мира, России — тоже имеет какое-то значение, представитель Евросоюза, представитель малой страны на постсоветском пространстве (Молдавии), то есть все регионы представлены. Нет, американка сидит, всеми командует — мне последнее слово дают».

      При этом президент подчеркнул, что не возражает против «однополярного мира с таким качеством проведения дискуссии», и поблагодарил ведущую за работу, передает РИА Новости.

      Пленарное заседание ПМЭФ состоялось в пятницу, 2 июня. Мировые проблемы в политике и экономике обсуждали Владимир Путин, премьер-министр Индии Нарендра Моди, канцлер Австрии Кристиан Керн и президент Молдавии Игорь Додон.

      К новостям из Санкт-Петербурга сегодня приковано пристальное внимание мировых СМИ. Программа второго дня международного экономического форума оказалась не менее насыщенной, чем накануне. В павильонах ПМЭФ-2017 работает выездная студия НТВ, интервью с участниками и гостями мероприятия смотрите в эфире нашего канала. НТВ.Ru ведет трансляции основных событий ПМЭФ-2017. Быть в курсе происходящего можно с помощью мобильного приложения НТВ для смартфонов и для планшетов, оно доступно в Apple Store и Google Play.

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