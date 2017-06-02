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  • 03.06, 04:32
    Путин о Трампе: «иногда сам думал, что мужик перебирает». выборы, Путин, США, Трамп Дональд. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Путин о Трампе: «иногда сам думал, что мужик перебирает»

    4 комментария

    Путин о Трампе: «иногда сам думал, что мужик перебирает»

    Путин о Трампе: «иногда сам думал, что мужик перебирает»

      Команда президента США Дональда Трампа оказалась эффективнее других в ходе избирательной кампании, хотя иногда казалось, что он «перебирает», сказал президент России Владимир Путин на сессии ПМЭФ.

      Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума отметил, что американский лидер Дональд Трамп добился власти сам, а его политические противники никак не хотят признавать свое поражение.

      Владимир Путин, президент РФ: «Проблема не в нас, проблема — внутри американской политики. Команда Трампа оказалась более эффективной в ходе избирательной кампании. Я и сам иногда думал, перебирает мужик, честное слово. Но оказалось, что он был прав, он нашел подход к тем группам населения и к тем группам избирателей, на которых он делал ставку. И они пришли и проголосовали за него, а другая команда просчиталась».

      Также Путин отметил, что истерия в западных СМИ вокруг «вмешательства русских» в политику США напоминает ему антисемитизм.

      Владимир Путин, президент РФ: «Легче сказать, что мы не виноваты, это виноваты русские, и они вмешались в наши выборы, а мы хорошие. Это вообще мне антисемитизм напоминает, во всем евреи виноваты. Сам придурок, ничего сделать не может, евреи виноваты. Но мы знаем, к чему приводят такие настроения, ничем хорошим они не заканчиваются. Надо просто работать, думать, как исправить свою ошибку».

      Также Путин сравнил обвинения в адрес Москвы со сценой из советского фильма «Люди и манекены», которую играл актер Аркадий Райкин. А прежде спросил у журналистки американского канала NBC News Мегин Келли, читала ли она отчеты, в которых обвиняют Россию во вмешательстве в выборы за рубежом. Мегин Келли ответила, что читала публичную, не засекреченную версию.

      Владимир Путин, президент РФ: «То есть никакую. А кто шил костюм? Карманы хорошо пришиты? Хорошо. Пуговицы хорошо? Хорошо. Есть претензии к пуговицам? Нет, пришиты намертво. Но костюм носить невозможно. Такое бывает? Было у одного из наших сатириков Аркадия Исааковича Райкина. Вот и сейчас вы мне говорите публичную версию».

      Он подчеркнул, что в этих отчетах нет ничего конкретного, нет предмета обсуждения. «Как в одной организации, в которой я раньше работал, говорили: адреса, явки, фамилии давайте. Где это все?» — сказал президент.

      Западные страны бесцеремонно вмешиваются во внутреннюю политику России, отметил российский лидер. По его словам, они «не только на голову нам сели, но и ноги свесили и жвачку жуют».

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