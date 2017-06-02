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  • 03.06, 04:31
    ПМЭФ помог возродить Ярославский нефтеперерабатывающий завод. экономика и бизнес. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    ПМЭФ помог возродить Ярославский нефтеперерабатывающий завод

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    ПМЭФ помог возродить Ярославский нефтеперерабатывающий завод

    ПМЭФ помог возродить Ярославский нефтеперерабатывающий завод

      Российские регионы используют площадку форума для заключения выгодных соглашений. Ярославская область и один из крупнейших российских банков договорились совместно возродить Ярославский нефтеперерабатывающий завод имени Менделеева — это предприятие с богатой историей.

      Инвестиции в производство составят 4 с половиной миллиарда рублей. Подписал соглашение глава области Дмитрий Миронов.

      Дмитрий Миронов, губеранатор Ярославской области: «Это предприятие закончило свою работу полтора года назад, и практически находилось на грани банкротства. Преприятие — поселкообразующее, там трудятся порядка 400 человек, трудятся люди целыми поколениями на протяжении многих лет. Предприятие было образовано в 37-м году, и это соглашение позволило нам запустить это производство. В конце июля этот завод начнет свою работу».

      По словам Миронова, власти региона также намерены особое внимание уделять развитию сельского хозяйства и туризма.

      В павильонах ПМЭФ-2017 работает выездная студия НТВ, интервью с участниками и гостями форума смотрите в эфире нашего канала. НТВ.Ru ведет трансляции основных событий ПМЭФ-2017. Быть в курсе происходящего можно с помощью мобильного приложения НТВ для смартфонов и для планшетов, оно доступно в Apple Store и Google Play.

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