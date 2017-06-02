Трех девочек в инвалидных колясках не пустили в кафе Мурманска

Дети с мамами приехали в кафе в центре Мурманска, чтобы отметить День защиты детей. Охранники отказались пускать гостей, заявив, что инвалидные коляски — это транспортное средство.
Женщины рассказали, что возвращались со своими дочерьми с праздника, посвященного Дню защиты детей, и решили выпить чаю. Выбрали кафе «Сумах» в центре города, потому что там есть удобный лифт, подходящий для передвижения маломобильных граждан. На входе впустить посетителей отказались, ссылаясь на некую инструкцию про транспортные средства, а также на то, что кафе — это частная собственность, где могут отказать в посещении кому угодно.
Женщинам пришлось доказывать очевидное, что их дети не могут передвигаться без инвалидных колясок. Одна из пострадавших призналась, что вся компания до сих пор находится в шоке от случившегося: и родители, и дети в тот момент почувствовали себя униженными.
Уполномоченный по правам ребенка в Мурманской области Борис Коган рассказал ТАСС, что охранник из кафе был уволен, а администрация пыталась принести извинения женщинам с детьми. Однако родители извинения не приняли, отметив, что это не первый подобный случай именно в этом заведении.
Коган добавил, что предложил родителям обратиться в мировой суд для получения компенсации с кафе, и собирается лично защищать в суде интересы детей.
Сегодня в кафе пришли сотрудники Следственного комитета, была организована процессуальная проверка.
Похожий случай произошел в 2015-м в Нижнем Новгороде с сестрой топ-модели Натальи Водяновой. Девушку с диагнозом аутизм с мамой выгнали из кафе. Владельцы заведения заявили, что девушка своим видом распугивала посетителей.
Женщинам пришлось доказывать очевидное, что их дети не могут передвигаться без инвалидных колясок. Одна из пострадавших призналась, что вся компания до сих пор находится в шоке от случившегося: и родители, и дети в тот момент почувствовали себя униженными.
Уполномоченный по правам ребенка в Мурманской области Борис Коган рассказал ТАСС, что охранник из кафе был уволен, а администрация пыталась принести извинения женщинам с детьми. Однако родители извинения не приняли, отметив, что это не первый подобный случай именно в этом заведении.
Коган добавил, что предложил родителям обратиться в мировой суд для получения компенсации с кафе, и собирается лично защищать в суде интересы детей.
Сегодня в кафе пришли сотрудники Следственного комитета, была организована процессуальная проверка.
Похожий случай произошел в 2015-м в Нижнем Новгороде с сестрой топ-модели Натальи Водяновой. Девушку с диагнозом аутизм с мамой выгнали из кафе. Владельцы заведения заявили, что девушка своим видом распугивала посетителей.
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