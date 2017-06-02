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  • 02.06, 16:30
    Трех девочек в инвалидных колясках не пустили в кафе Мурманска. Мурманск, дети и подростки, инвалиды, рестораны и кафе. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Трех девочек в инвалидных колясках не пустили в кафе Мурманска

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    Трех девочек в инвалидных колясках не пустили в кафе Мурманска

    Трех девочек в инвалидных колясках не пустили в кафе Мурманска

    Трех девочек в инвалидных колясках не пустили в кафе Мурманска

      Дети с мамами приехали в кафе в центре Мурманска, чтобы отметить День защиты детей. Охранники отказались пускать гостей, заявив, что инвалидные коляски — это транспортное средство.

      Женщины рассказали, что возвращались со своими дочерьми с праздника, посвященного Дню защиты детей, и решили выпить чаю. Выбрали кафе «Сумах» в центре города, потому что там есть удобный лифт, подходящий для передвижения маломобильных граждан. На входе впустить посетителей отказались, ссылаясь на некую инструкцию про транспортные средства, а также на то, что кафе — это частная собственность, где могут отказать в посещении кому угодно.

      Женщинам пришлось доказывать очевидное, что их дети не могут передвигаться без инвалидных колясок. Одна из пострадавших призналась, что вся компания до сих пор находится в шоке от случившегося: и родители, и дети в тот момент почувствовали себя униженными.

      Уполномоченный по правам ребенка в Мурманской области Борис Коган рассказал ТАСС, что охранник из кафе был уволен, а администрация пыталась принести извинения женщинам с детьми. Однако родители извинения не приняли, отметив, что это не первый подобный случай именно в этом заведении.

      Коган добавил, что предложил родителям обратиться в мировой суд для получения компенсации с кафе, и собирается лично защищать в суде интересы детей.

      Сегодня в кафе пришли сотрудники Следственного комитета, была организована процессуальная проверка.

      Похожий случай произошел в 2015-м в Нижнем Новгороде с сестрой топ-модели Натальи Водяновой. Девушку с диагнозом аутизм с мамой выгнали из кафе. Владельцы заведения заявили, что девушка своим видом распугивала посетителей.

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